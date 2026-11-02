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Clima
02 de noviembre de 2026 - 05:23

Clima en Paraguay: Pronóstico de lluvia y 4 departamentos en alerta por tormentas

Cielo oscuro y nublado sobre edificios altos en Asunción, creando una atmósfera de tormenta. Sin personas en la imagen.
Pedro González

Este lunes se esperan precipitaciones y tormentas eléctricas en la mayor parte de Paraguay. Cuatro departamentos están en alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” durante las primeras horas de la mañana.

Por ABC Color
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En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada cálida con cielos mayormente nublados y vientos variables, con altas probabilidades de lluvias y ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Desde poco después de las 5:00 está vigente una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias “intensas” con tormentas eléctricas “moderadas a fuertes” y “alta probabilidad de caída de granizos” - en cuatro departamentos: San Pedro, Caaguazú, Canindeyú y el norte de Alto Paraná.

Se espera que las precipitaciones y tormentas eléctricas continúen en todo el país mañana, martes, y se extiendan al menos hasta el miércoles.

Temperatura en aumento

El ambiente se mantiene cálido y este lunes registraría temperaturas máximas de 29 grados centígrados en Asunción, 26 en Ciudad del Este, 28 en Encarnación y hasta 37 en el Chaco, con mínimas entre 20 y 26 grados.

CiudadTemperatura mínima del lunesTemperatura máxima del lunes

Concepción

23 °C

32 °C

San Pedro

21 °C

31 °C

Caacupé

22 °C

28 °C

Villarrica

21 °C

27 °C

Coronel Oviedo

21° C

27 °C

Caazapá

21 °C

28 °C

Encarnación

21 °C

28 °C

San Juan Bautista

21 °C

28 °C

Paraguarí

21 °C

28 °C

Ciudad del Este

20 °C

26 °C

Asunción

23 °C

29 °C

Pilar

21 °C

29 °C

Pedro Juan Caballero

21 °C

30 °C

Salto del Guairá

20 °C

26 ºC

Pozo Colorado

23 °C

34 °C

Fuerte Olimpo

25 °C

37 °C

Mariscal Estigarribia

26 °C

37 °C

La temperatura subiría notablemente desde mañana, con máximas de 35 grados en la capital el martes y el miércoles.

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