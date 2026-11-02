Clima en Paraguay: Pronóstico de lluvia y 4 departamentos en alerta por tormentas

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada cálida con cielos mayormente nublados y vientos variables, con altas probabilidades de lluvias y ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.
Desde poco después de las 5:00 está vigente una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias “intensas” con tormentas eléctricas “moderadas a fuertes” y “alta probabilidad de caída de granizos” - en cuatro departamentos: San Pedro, Caaguazú, Canindeyú y el norte de Alto Paraná.
Se espera que las precipitaciones y tormentas eléctricas continúen en todo el país mañana, martes, y se extiendan al menos hasta el miércoles.
Temperatura en aumento
El ambiente se mantiene cálido y este lunes registraría temperaturas máximas de 29 grados centígrados en Asunción, 26 en Ciudad del Este, 28 en Encarnación y hasta 37 en el Chaco, con mínimas entre 20 y 26 grados.
|Ciudad
|Temperatura mínima del lunes
|Temperatura máxima del lunes
Concepción
23 °C
32 °C
San Pedro
21 °C
31 °C
Caacupé
22 °C
28 °C
Villarrica
21 °C
27 °C
Coronel Oviedo
21° C
27 °C
Caazapá
21 °C
28 °C
Encarnación
21 °C
28 °C
San Juan Bautista
21 °C
28 °C
Paraguarí
21 °C
28 °C
Ciudad del Este
20 °C
26 °C
Asunción
23 °C
29 °C
Pilar
21 °C
29 °C
Pedro Juan Caballero
21 °C
30 °C
Salto del Guairá
20 °C
26 ºC
Pozo Colorado
23 °C
34 °C
Fuerte Olimpo
25 °C
37 °C
Mariscal Estigarribia
26 °C
37 °C
La temperatura subiría notablemente desde mañana, con máximas de 35 grados en la capital el martes y el miércoles.