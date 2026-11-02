Clima en Paraguay: Pronóstico de lluvia y 4 departamentos en alerta por tormentas

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada cálida con cielos mayormente nublados y vientos variables, con altas probabilidades de lluvias y ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Desde poco después de las 5:00 está vigente una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias “intensas” con tormentas eléctricas “moderadas a fuertes” y “alta probabilidad de caída de granizos” - en cuatro departamentos: San Pedro, Caaguazú, Canindeyú y el norte de Alto Paraná.

Se espera que las precipitaciones y tormentas eléctricas continúen en todo el país mañana, martes, y se extiendan al menos hasta el miércoles.

Temperatura en aumento

El ambiente se mantiene cálido y este lunes registraría temperaturas máximas de 29 grados centígrados en Asunción, 26 en Ciudad del Este, 28 en Encarnación y hasta 37 en el Chaco, con mínimas entre 20 y 26 grados.

Ciudad Temperatura mínima del lunes Temperatura máxima del lunes Concepción 23 °C 32 °C San Pedro 21 °C 31 °C Caacupé 22 °C 28 °C Villarrica 21 °C 27 °C Coronel Oviedo 21° C 27 °C Caazapá 21 °C 28 °C Encarnación 21 °C 28 °C San Juan Bautista 21 °C 28 °C Paraguarí 21 °C 28 °C Ciudad del Este 20 °C 26 °C Asunción 23 °C 29 °C Pilar 21 °C 29 °C Pedro Juan Caballero 21 °C 30 °C Salto del Guairá 20 °C 26 ºC Pozo Colorado 23 °C 34 °C Fuerte Olimpo 25 °C 37 °C Mariscal Estigarribia 26 °C 37 °C

La temperatura subiría notablemente desde mañana, con máximas de 35 grados en la capital el martes y el miércoles.