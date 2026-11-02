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Policiales
02 de noviembre de 2026 - 06:14

Joven falleció por apuñalamiento tras posible ataque de barras

Hospital de Trauma Asunción urgencias
El joven llegó sin signos de vida al Hospital de Trauma.

Un hombre de 25 años llegó sin signos de vida al Hospital de Trauma, en Asunción, presentando una herida de arma blanca en el pecho. Las personas que lo llevaron al hospital huyeron. Familiares del fallecido hablan de un posible ataque de barrabravas que habría ocurrido en Lambaré.

Por ABC Color
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En la madrugada de este lunes fue llevado al Hospital de Trauma de Asunción un hombre con una herida de arma blanca en el tórax.

La víctima, identificada como Jorge Daniel Acosta (25 años), llegó al hospital sin signos vitales. Médicos de Urgencias del nosocomio no lograron reanimarlo y se confirmó su muerte por shock hipovolémico a causa de la herida en el pecho.

El joven llegó al hospital en un vehículo, trasladado por otras dos personas que fueron identificadas como Rubén Darío Giménez (34) y José Epifanio Cuevas (28), quienes abandonaron rápidamente el hospital, según indica un informe de la Policía Nacional.

Lea más: Violencia en el Superclásico: tres aprehendidos por invadir la cancha

Esas dos personas no dieron información sobre cómo ocurrió el incidente en el que la víctima resultó herida, indicó a ABC Color el subcomisario Ricardo Chaparro, subjefe de la Comisaría 7 de Asunción.

¿Ataque de barras?

Francisco Javier Melgarejo, quien dijo ser tío de la víctima, comentó a ABC que el joven – quien deja un hijo de seis años - es oriundo de la ciudad de Lambaré, aficionado del club de fútbol Cerro Porteño y fue ayer, domingo, con una pareja suya a ver el ‘superclásico’ entre Cerro y Olimpia en el estadio La Nueva Olla, en el Barrio Obrero de Asunción.

Melgarejo dijo que una versión que recibió su familia sobre lo ocurrido es que al joven “le emboscaron los de la barra de Olimpia”, ya en Lambaré.

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El subcomisario Chaparro indicó que la Policía está buscando testimonios o imágenes de cámaras de seguridad que puedan arrojar luz sobre lo ocurrido.

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