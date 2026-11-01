Meteorología mantiene la alerta en nueve departamentos

La Dirección de Meteorología actualizó a las 20:52 de este domingo el aviso por tormentas. Nueve departamentos permanecen bajo alerta, con riesgo de lluvias intensas, descargas eléctricas, vientos fuertes y caída de granizo.

El fenómeno esperado incluye tormentas eléctricas de moderadas a fuertes, ráfagas de viento de la misma magnitud y alta probabilidad de granizo, según el informe oficial.

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Núcleos de tormenta siguen activos

Según la institución, los núcleos de tormenta continúan desarrollándose sobre el territorio nacional. Existe la probabilidad de que se intensifiquen y provoquen fenómenos de tiempo severo “de manera muy puntual” durante las próximas horas.

La cobertura alcanza a la región Oriental, además del este y el noroeste de la región Occidental.

Qué departamentos siguen en alerta

El nuevo aviso indica que están afectados: