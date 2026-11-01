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Clima
01 de noviembre de 2026 - 21:10

Meteorología mantiene la alerta en nueve departamentos

Gif animado de una tormenta llegando a Asunción.
Nueve departamentos están bajo alerta de tormentas.ABC Color

Nueve departamentos del país permanecen bajo alerta meteorológica por la posibilidad de que se registren fenómenos de tiempo severo durante las próximas horas de este domingo.

Por ABC Color
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La Dirección de Meteorología actualizó a las 20:52 de este domingo el aviso por tormentas. Nueve departamentos permanecen bajo alerta, con riesgo de lluvias intensas, descargas eléctricas, vientos fuertes y caída de granizo.

El fenómeno esperado incluye tormentas eléctricas de moderadas a fuertes, ráfagas de viento de la misma magnitud y alta probabilidad de granizo, según el informe oficial.

Lea más: Ayolas: piden socializar el proyecto de la costanera con los pobladores

Núcleos de tormenta siguen activos

Según la institución, los núcleos de tormenta continúan desarrollándose sobre el territorio nacional. Existe la probabilidad de que se intensifiquen y provoquen fenómenos de tiempo severo “de manera muy puntual” durante las próximas horas.

La cobertura alcanza a la región Oriental, además del este y el noroeste de la región Occidental.

Qué departamentos siguen en alerta

El nuevo aviso indica que están afectados:

  • Concepción (centro y sur)
  • San Pedro
  • Cordillera (norte y este)
  • Caaguazú
  • Alto Paraná
  • Amambay
  • Canindeyú
  • Presidente Hayes (este)
  • Boquerón (oeste)

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