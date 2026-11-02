ABC
2 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
Madrugada ABC
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
32º
undefined 2026-11-02
Min
21º
Máx
31º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
37º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
39º
undefined 2026-11-05
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Política
02 de noviembre de 2026 - 01:00

Itaipú vuelve a comprar patrulleras bajo sospechas de direccionamiento

Llamativas exigencias bajo sospechas de direccionamiento
Llamativas exigencias bajo sospechas de direccionamientoArchivo, ABC Color

La Fundación Parque Tecnológico Itaipú (PTI-PY) lanzó una nueva compra de camionetas para la Policía Nacional por G. 1.392 millones, repitiendo las mismas especificaciones utilizadas en 2024 para comprar 390 unidades. En aquel momento, y al igual que ahora, las sospechas de direccionamiento fueron alertadas por empresas interesadas durante el periodo de consultas.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La Fundación Parque Tecnológico Itaipú (PTI-PY), lado paraguayo, dirigida por Carlos Mercado Rotela, publicó el pasado 14 de octubre una nueva convocatoria para la compra de camionetas destinadas a la Policía Nacional, nuevamente con fondos de la Itaipú Binacional y puenteando a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

El llamado, identificado como CPP 043/2026, tiene un presupuesto estimado de G. 1.392 millones. Contempla la adquisición de dos camionetas tipo patrullera por G. 600 millones (G. 300 millones cada una) y dos camionetas con cúpula para uso forense por G. 792 millones, es decir, G. 396 millones por unidad.

La compra se enmarca en el proyecto de “Fortalecimiento institucional de la Policía Nacional, Ministerio del Interior del Paraguay, en materia de infraestructura, insumos, equipos tácticos y logística en general”.

Las mismas exigencias

Lo más llamativo del pliego es que las especificaciones técnicas vuelven a ser idénticas a las utilizadas en julio de 2024, cuando el PTI-PY compró 390 patrulleras por más de G. 122.571 millones (unos US$ 15 millones), compra en la que resultó beneficiada Toyotoshi SA.

El pliego exige una cilindrada mínima de 2.300 cc, una potencia mínima de 140 HP, una capacidad de carga mínima de 850 kilogramos y seis airbags. Llamativamente, estos requisitos son iguales a los que, en aquella ocasión, motivaron 19 consultas de empresas interesadas.

Varios términos previstos en el pliego son idénticos al cuestionado llamado anterior.
Varios términos previstos en el pliego son idénticos al cuestionado llamado anterior.

La respuesta del PTI fue entonces que se trataba de “exigencias mínimas”. Las mismas especificaciones se repitieron en diciembre de 2024, en otra compra de 60 camionetas para el Ministerio del Interior.

En junio de 2025, para la compra de otras 52 patrulleras por G. 15.339 millones, el PTI había cambiado esos ítems: bajó la cilindrada a 1.895 cc, subió la potencia a 148 HP, elevó la carga a 1.000 kilos y redujo los airbags a dos. Ahora, curiosamente, volvió a los valores de 2024.

Antes, en junio de 2024, otra compra de patrulleras con fondos de Itaipú gestionada a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) exigía 1.960 cc. Es decir, en poco más de dos años las compras de patrulleras con dinero de la binacional usaron tres especificaciones distintas.

El pliego mantiene, además, la condición de que “la marca ofertada deberá contar con experiencia comprobada de uso por parte de fuerzas policiales de la región (América del Sur)”.

Advertencia ignorada

Durante el periodo de consultas, una de las empresas interesadas pidió que se acepten motores de menor cilindrada siempre que entreguen igual o mayor potencia, considerando que las nuevas tecnologías aseguran menor consumo y menos emisiones. El PTI rechazó el planteamiento: “No se aceptarán motores con cilindrada inferior a la especificada, aun cuando alcancen o superen la potencia mínima requerida”, respondió.

Otra consulta fue más directa. Cuestionó la exigencia de seis airbags en una camioneta de trabajo y advirtió que ese requisito “reduce drásticamente la cantidad de marcas y modelos participantes, pudiendo direccionar la licitación hacia una o dos marcas específicas que incluyen 6 airbags de serie en todas sus líneas”.

A pesar de las consultas, la Fundación PTI-PY mantuvo firmes las condiciones previstas, aparentemente dirigidas a favor de un oferente.
A pesar de las consultas, la Fundación PTI-PY mantuvo firmes las condiciones previstas, aparentemente dirigidas a favor de un oferente.

Según el planteamiento, la exigencia obliga a adquirir versiones de “lujo” y encarece cada vehículo entre 15 % y 25 %. A pesar de los reclamos, el PTI mantuvo los seis airbags y solo aceptó que los frenos traseros puedan ser a tambor.

A puertas de la definición

Mediante una adenda, el 19 de octubre pasado, la fundación recortó el plazo para realizar consultas: originalmente vencía el 27 de octubre y pasó a cerrar el 20 de octubre. Sin embargo, en el portal del PTI la adenda figura cargada recién el 23 de octubre, tres días después del nuevo cierre.

La entrega de ofertas está prevista para el próximo 4 de noviembre y la apertura de los sobres, para el día siguiente, en Hernandarias.

El gobierno de Peña viene adquiriendo patrulleras exclusivamente con fondos de Itaipú, hidroeléctrica dirigida por Justo Zacarías Irún, y por fuera del sistema de la DNCP, a través de la Unops o del PTI-PY.

Desde agosto de 2023, el Ministerio del Interior, a cargo de Enrique Riera, ya “trianguló” a través de la fundación 41 llamados por G. 314.242 millones.

Lo
más leído
del día

01
Clima
Meteorología mantiene la alerta en nueve departamentos
Ver más
02
Cerro Porteño
Gustavo Costas: “Pedir disculpas a la gente, a quienes no pudimos regalar un triunfo”
Ver más
03
Cerro Porteño
Gustavo Costas: “Hay que encontrar bien los líderes, Olimpia tiene a Richard”
Ver más
04
Cerro Porteño
Gustavo Costas y la bronca por el gol de Edu Delmás en el clásico: “Me quería matar cuando vi el gol ese”
Ver más
05
Nacionales
Contrato civil entre personas del mismo sexo: el debate sobre si existe un vacío legal real
Ver más

Te puede interesar