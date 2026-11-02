Merz defiende como una necesidad la soberanía europea en el ámbito de la IA

En un discurso en una conferencia sobre digitalización en Berlín, el canciller alemán reconoció que a muchas figuras del sector les preocupan los "riesgos incontrolables" que lleva aparejado el ritmo de desarrollo de la IA, mientras se extiende el escepticismo frente a la capacidad de la política para actuar al respecto.

El jefe del Gobierno alemán admitió que el proceso de tomar decisiones y legislar resulta lento en ocasiones, porque las instituciones están construidas en torno a las necesidades humanas y porque "el ser humano con su dignidad inviolable está en el centro".

Aún así, Merz sostuvo que los gobiernos tienen un margen de acción, aunque es preciso realizar un gran esfuerzo de modernización para ampliar sus capacidades de actuación estratégicas.

"Queremos tomar de forma autónoma decisiones sobre el desarrollo y el uso de la tecnología digital, en línea con nuestros valores e intereses de seguridad, e implementarlas. Esto es, en esencia, la soberanía digital", resumió.

En este sentido, Merz explicó que los gobiernos europeos se enfrentan a un doble reto de cara a la meta de posicionar al continente "a la cabeza" del desarrollo de IA.

Así, a corto plazo deben reducir drásticamente la dependencia que existe de determinados proveedores y, en paralelo, asegurarse juntos el liderazgo futuro, con investigación en los modelos de IA de mañana, argumentó.

Las oportunidades para la industria alemana son enormes, enfatizó, pero al mismo tiempo es preciso comprender la IA no sólo como una cuestión de política tecnológica, sino de "política social en sentido existencial".

"Los sistemas de IA son mucho más que productos o herramientas tecnológicas a lo largo de cadenas de suministro. (La IA) es una competencia de resolución de problemas automatizada", destacó Merz y afirmó que ésta se aplica ya a todos los ámbitos sociales.

Las aplicaciones de la IA también entrañan, sin embargo, el riesgo de provocar "daños masivos" si se usan de forma errónea o con propósitos espurios, advirtió el canciller, por lo que hay que evitar a toda costa las dependencias.

Merz también hizo alusión a la encíclica "Magnifica Humanitas" del papa León XIV sobre la IA, con la que afirmó estar completamente de acuerdo, puesto que es necesario que los seres humanos sigan siendo quienes ponen los límites y las reglas en consonancia con sus valores.

"Porque la soberanía, y en última instancia la libertad, se basan en la capacidad de poder resolver los propios problemas", aseguró Merz, quien planteó la pregunta existencial de quién tendrá en el futuro la capacidad de "dar forma a las bases tecnológicas de su propia libertad".