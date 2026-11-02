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02 de noviembre de 2026 - 09:30
Alliana pone “en pausa” su candidatura para “arreglar la casa”
El vicepresidente Pedro Alliana anunció que pone “en pausa” su candidatura a la Presidencia. Señaló que la decisión responde a la necesidad de “arreglar la casa” y aludió a la crisis financiera que atraviesa el gobierno de Santiago Peña.
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