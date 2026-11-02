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Clima
02 de noviembre de 2026 - 07:29

Alerta de tormentas y granizo se extiende a 10 departamentos de Paraguay

Cielo gris cubierto de nubes oscuras sobre un área residencial de Asunción con techos de tejas rojas y árboles.
Fernando Romero

El sur del Chaco y gran parte de la Región Oriental podrían registrar “fenómenos de tiempo severo” durante la mañana de hoy, advierte la Dirección de Meteorología.

Por ABC Color
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Poco antes de las 8:00 de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta por posibles lluvias y tormentas eléctricas “moderadas a fuertes” que afectarían a gran parte del territorio paraguayo en las próximas horas.

“Núcleos de tormentas continúan su desarrollo sobre el territorio nacional, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante las próximas horas de hoy”, indica el anuncio.

Además de las lluvias y tormentas, no se descarta la posibilidad de que se registre caída de granizo.

La alerta abarca diez departamentos: San Pedro, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Paraguarí, Alto Paraná, Ñeembucú, Amambay, Canindeyú y el sur de Presidente Hayes.

Lluvias y tormentas continuarían mañana

El pronóstico general para hoy habla de posibles lluvias y tormentas en casi todo el país, incluyendo a Asunción.

Esas precipitaciones y tormentas continuarían mañana, martes, e incluso podrían extenderse al miércoles.

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