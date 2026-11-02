Alerta de tormentas y granizo se extiende a 10 departamentos de Paraguay

Poco antes de las 8:00 de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta por posibles lluvias y tormentas eléctricas “moderadas a fuertes” que afectarían a gran parte del territorio paraguayo en las próximas horas.

“Núcleos de tormentas continúan su desarrollo sobre el territorio nacional, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante las próximas horas de hoy”, indica el anuncio.

Además de las lluvias y tormentas, no se descarta la posibilidad de que se registre caída de granizo.

La alerta abarca diez departamentos: San Pedro, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Paraguarí, Alto Paraná, Ñeembucú, Amambay, Canindeyú y el sur de Presidente Hayes.

Lluvias y tormentas continuarían mañana

El pronóstico general para hoy habla de posibles lluvias y tormentas en casi todo el país, incluyendo a Asunción.

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Esas precipitaciones y tormentas continuarían mañana, martes, e incluso podrían extenderse al miércoles.