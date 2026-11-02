ABC
2 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
23º
Ahora
ver más
23º
Ahora
HOY
Min
21º
Máx
29º
undefined 2026-11-03
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
36º
undefined 2026-11-05
Min
19º
Máx
28º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
33º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Clima
02 de noviembre de 2026 - 08:59

Lunes con alerta de tormentas: estas son las zonas con mayor riesgo de granizo

Paisaje natural con cielo gris oscuro y rayo, camino de tierra y colinas verdes al fondo.
El pronóstico del tiempo para este lunes anuncia tormentas fuertes en el centro y este de la Región Oriental, con riesgo de granizadas, lluvias intensas y vientos fuertes. En Asunción podrían registrarse tormentas leves cerca del mediodía.

Tras el temporal que afectó a varias localidades del este y sur del país durante este domingo, se pronostican nuevas tormentas para este lunes. Hay probabilidad alta de generación de granizo, según la DMH.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

De acuerdo con el pronóstico de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), las tormentas más importantes de este lunes se concentrarían en el centro y este de la Región Oriental.

Alejandro Coronel, pronosticador de la DHM, señaló que se esperan fenómenos de consideración, con condiciones que podrían generar ráfagas de vientos fuertes, precipitaciones intensas y una alta probabilidad de caída de granizos.

Durante este domingo, varias ciudades del este y sur del territorio nacional fueron afectadas por un temporal que estuvo acompañado de fuertes ráfagas de viento, lluvias intensas y granizo.

En cuanto a la granizada, el pronosticador indicó que fue “interesante” por la cantidad de granizo registrado, aunque no por el tamaño de las piedras de hielo.

Lea más: Alerta de tormentas y granizo se extiende a 10 departamentos de Paraguay

¿Qué se espera para Asunción este lunes?

En la Capital del país también existe probabilidad de precipitaciones. Según explicó Coronel, para cerca del mediodía de este lunes se esperan posibles tormentas leves en Asunción.

El panorama será diferente en otros puntos de la Región Oriental, donde se prevén tormentas más importantes, especialmente en los sectores centro y este del país.

Lo
más leído
del día

01
Política
Succionando al Estado: Latorre nombró a allegada, le dobló el salario y la comisionó días después a Senepa
Ver más
02
Clima
Alerta de tormentas y granizo se extiende a 10 departamentos de Paraguay
Ver más
03
Clima
Meteorología mantiene la alerta en nueve departamentos
Ver más
04
Clima
Clima en Paraguay: Pronóstico de lluvia y 4 departamentos en alerta por tormentas
Ver más
05
Policiales
Joven falleció por apuñalamiento tras posible ataque de barras
Ver más

Te puede interesar