Lunes con alerta de tormentas: estas son las zonas con mayor riesgo de granizo

De acuerdo con el pronóstico de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), las tormentas más importantes de este lunes se concentrarían en el centro y este de la Región Oriental.

Alejandro Coronel, pronosticador de la DHM, señaló que se esperan fenómenos de consideración, con condiciones que podrían generar ráfagas de vientos fuertes, precipitaciones intensas y una alta probabilidad de caída de granizos.

Durante este domingo, varias ciudades del este y sur del territorio nacional fueron afectadas por un temporal que estuvo acompañado de fuertes ráfagas de viento, lluvias intensas y granizo.

En cuanto a la granizada, el pronosticador indicó que fue “interesante” por la cantidad de granizo registrado, aunque no por el tamaño de las piedras de hielo.

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¿Qué se espera para Asunción este lunes?

En la Capital del país también existe probabilidad de precipitaciones. Según explicó Coronel, para cerca del mediodía de este lunes se esperan posibles tormentas leves en Asunción.

El panorama será diferente en otros puntos de la Región Oriental, donde se prevén tormentas más importantes, especialmente en los sectores centro y este del país.