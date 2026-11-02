Oracle venderá acciones y deuda por 20.000 millones de dólares para financiar la IA

Oracle presentó a la Comisión de Mercado y Valores de EE.UU. (SEC) su plan para ofrecer acciones por valor de 10.000 millones y bonos de deuda sénior por otros 10.000 millones tras divulgar la semana pasada que pretende limitar sus ampliaciones de capital hasta el ejercicio 2030 precisamente a 20.000 millones.

"La recaudación neta de esta oferta se usará para propósitos corporativos generales, que pueden incluir gastos de capital, repago de deuda, futuras inversiones o adquisiciones, y pago de dividendos en efectivo o recompras de nuestras acciones comunes", indica la empresa a la SEC.

En el documento, Oracle divulga sus expectativas de que su demanda exija un aumento continuado del gasto en sus negocios de la nube y el software, incluyendo los gastos de capital, para incrementar la capacidad de los centros de datos existentes o establecer otros nuevos en otros puntos geográficos.

En su jornada de inversores el pasado miércoles, la tecnológica reafirmó su pronóstico para el ejercicio 2027, el actual, en el que espera una facturación de al menos 90.00 millones, y vaticinó que su crecimiento le llevará a facturar 225.000 millones o más en el ejercicio 2030.

También dijo esperar que sus gastos de capital alcancen un "pico" entre el ejercicio actual y el próximo antes de reducirlos y poder autofinanciar su crecimiento a partir del ejercicio 2029, "lo que respalda un flujo de caja positivo de al menos 30.000 millones" en ese periodo.

Las acciones de Oracle caían más del 6 % a media sesión en Wall Street tras conocerse la noticia. En el último año, su valor de mercado se ha desplomado más del 50 %.

El pasado junio, la firma divulgó que recortó unos 21.000 empleos en el último ejercicio, en medio del despliegue y adopción de la IA en sus procesos y modelo de negocio.