ABC
2 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
20º
Ahora
ver más
20º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
26º
undefined 2026-11-03
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
36º
undefined 2026-11-05
Min
19º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
33º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.810
Venta
6.090
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Tecnología
02 de noviembre de 2026 - 14:35

Oracle venderá acciones y deuda por 20.000 millones de dólares para financiar la IA

Imagen sin descripción

Nueva York, 2 nov (EFE).- El fabricante de chips Oracle lanzó este lunes un plan de venta de acciones y deuda por valor de 20.000 millones de dólares para financiar la infraestructura para el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), en la estela de otras rivales con ingentes gastos de capital previstos a estos efectos.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Oracle presentó a la Comisión de Mercado y Valores de EE.UU. (SEC) su plan para ofrecer acciones por valor de 10.000 millones y bonos de deuda sénior por otros 10.000 millones tras divulgar la semana pasada que pretende limitar sus ampliaciones de capital hasta el ejercicio 2030 precisamente a 20.000 millones.

"La recaudación neta de esta oferta se usará para propósitos corporativos generales, que pueden incluir gastos de capital, repago de deuda, futuras inversiones o adquisiciones, y pago de dividendos en efectivo o recompras de nuestras acciones comunes", indica la empresa a la SEC.

En el documento, Oracle divulga sus expectativas de que su demanda exija un aumento continuado del gasto en sus negocios de la nube y el software, incluyendo los gastos de capital, para incrementar la capacidad de los centros de datos existentes o establecer otros nuevos en otros puntos geográficos.

En su jornada de inversores el pasado miércoles, la tecnológica reafirmó su pronóstico para el ejercicio 2027, el actual, en el que espera una facturación de al menos 90.00 millones, y vaticinó que su crecimiento le llevará a facturar 225.000 millones o más en el ejercicio 2030.

También dijo esperar que sus gastos de capital alcancen un "pico" entre el ejercicio actual y el próximo antes de reducirlos y poder autofinanciar su crecimiento a partir del ejercicio 2029, "lo que respalda un flujo de caja positivo de al menos 30.000 millones" en ese periodo.

Las acciones de Oracle caían más del 6 % a media sesión en Wall Street tras conocerse la noticia. En el último año, su valor de mercado se ha desplomado más del 50 %.

El pasado junio, la firma divulgó que recortó unos 21.000 empleos en el último ejercicio, en medio del despliegue y adopción de la IA en sus procesos y modelo de negocio.

Lo
más leído
del día

01
Política
Succionando al Estado: Latorre nombró a allegada, le dobló el salario y la comisionó días después a Senepa
Ver más
02
Política
Alliana pone “en pausa” su candidatura para “arreglar la casa”
Ver más
03
Clima
Alerta de tormentas y granizo se extiende a 10 departamentos de Paraguay
Ver más
04
Clima
Lunes con alerta de tormentas: estas son las zonas con mayor riesgo de granizo
Ver más
05
Clima
Clima en Paraguay: Pronóstico de lluvia y 4 departamentos en alerta por tormentas
Ver más

Te puede interesar