PLRA exige transparencia al Gobierno por crisis financiera y el caso Ueno Bank

El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) expresó su “más alta preocupación” por la crisis financiera que rodea a Ueno Bank. Lo hizo mediante un comunicado difundido este lunes, tras las declaraciones del vicepresidente Pedro Alliana.

Alliana afirmó que no será candidato presidencial si no se arregla el sistema financiero. Se refirió especialmente a lo relacionado con el caso Ueno Bank, a fin de dar tranquilidad a ahorristas y asegurados del IPS.

El PLRA también tomó nota de que el vicepresidente instó al presidente Santiago Peña a dar una solución a la crisis. Según el comunicado, Alliana planteó incluso cambios en las autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP) “de ser necesario”. Por eso, los liberales responsabilizan al Gobierno nacional por los efectos que la situación pueda tener sobre la ciudadanía.

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Tres exigencias y una advertencia

El documento plantea tres puntos. El primero exige “transparencia absoluta” y comunicación detallada sobre los hechos de la crisis, que afecta a fondos de ahorristas y asegurados del IPS. La seguridad y la tranquilidad del pueblo deben ser la prioridad, subraya.

El segundo punto reclama que el Gobierno informe qué medidas adoptó y qué soluciones propone. También pide identificar a las instituciones y los funcionarios responsables del mal manejo y de la puesta en riesgo de fondos públicos.

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El tercero ubica la defensa del interés general como “prioridad absoluta” del partido, en especial la de ahorristas, jubilados y sectores vulnerables. En ese marco, el PLRA insta a sus parlamentarios y dirigentes a “estar en alerta” para tomar las acciones más convenientes.

El comunicado lleva la firma del presidente del partido, Alcides Riveros Candia, y del secretario general, Cristian González López.

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Alliana puso su candidatura “en pausa”

El pronunciamiento liberal llega horas después de que Alliana anunciara que pone “en pausa” su candidatura a la Presidencia, con el argumento de que hay que “arreglar la casa” y con alusiones a la crisis financiera que atraviesa el gobierno de Peña. El vicepresidente integra la misma Administración cuestionada, un dato que no pasó inadvertido en el ámbito político.