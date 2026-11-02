Investigan a conductor que realizó “trompos” con auto de lujo en pleno centro de Villarrica

Un automóvil convertible de color blanco quedó bajo investigación de la Policía Nacional luego de que se viralizara un video en el que se observa al conductor realizando varias maniobras peligrosas, o “trompos”, en plena zona urbana de Villarrica, departamento de Guairá.

Las imágenes comenzaron a circular este lunes en las redes sociales y habrían sido captadas durante el último fin de semana en el Bulevar Bicentenario, uno de los sectores más concurridos de la ciudad durante las noches.

En el material audiovisual se observa un vehículo descapotable de alta gama con dos personas aparentemente de sexo masculino en los asientos y una mujer sentada en medio, quien sobresale de la cabina mientras el automóvil realiza las maniobras. El conductor ejecuta varias vueltas sobre la calzada, en la intersección del Bulevar Bicentenario con la calle Humaitá, generando humo debido al movimiento de los neumáticos sobre el pavimento.

Posteriormente, el vehículo retoma su recorrido por la avenida en dirección oeste, mientras las imágenes registran el desarrollo de las maniobras en un sector caracterizado por la importante circulación de personas y automóviles durante la actividad nocturna.

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Investigación en curso

El director de Policía de Guairá, comisario Sergio Sosa, confirmó que se dispuso una investigación de oficio luego de que las autoridades tomaran conocimiento del video difundido en las plataformas digitales. El jefe policial explicó que efectivos de distintas dependencias se encuentran abocados a reunir información que permita identificar al conductor, a las personas que lo acompañaban y al automóvil utilizado para realizar las maniobras.

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Para avanzar en la pesquisa, los investigadores recurrirán al análisis del material audiovisual viralizado y a las imágenes de cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el hecho. La intención es reconstruir el recorrido del vehículo y obtener datos que permitan establecer su identidad, así como individualizar a las personas que se encontraban a bordo.

Hasta el momento, no se informó sobre la identificación del conductor ni sobre eventuales procedimientos relacionados con el caso.