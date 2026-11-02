Santaní: a tres años del tornado, recuerdan la trágica muerte de Abigail

En memoria de la víctima de este conmovedor suceso, los allegados ofrecieron una misa de acción de gracias en la casa de los padres, con la participación de una gran cantidad de pobladores.

A tres años de este lamentable episodio, los familiares y amigos de Abigail Ayelén, quien en ese momento tenía 11 años, lo siguen recordando como si fuera hoy debido a la inesperada pérdida física de la niña, lo que dejó una gran tristeza en toda la población.

El suceso había acontecido el 2 de noviembre de 2023, en horas de la tarde, cuando un extraño fenómeno meteorológico sacudió con toda su fuerza a la comunidad de Guaica, dejando millonarios daños materiales, personas heridas de gravedad y la muerte de la niña Abigail.

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Durante la ceremonia religiosa, los padres de Abigail Ayelén, Guillermo Orué y Gloria Benítez, expresaron su agradecimiento por el constante acompañamiento de los vecinos y personas de otros lugares que siempre están en contacto con ellos desde el día en que perdieron a su querida princesa de la casa.

Parque infantil inclusivo

Cabe señalar que la Municipalidad de Santaní construyó este año el primer parque infantil inclusivo que lleva el nombre de «Abigail», instalado en un sector de la plaza Mariscal López, ubicada en el centro mismo de la ciudad de Santaní; este espacio es hasta el momento uno de los más visitados por los niños.

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Asimismo, los padres de Abigail recordaron que el 26 de agosto pasado ella iba a cumplir 14 años, pero que por circunstancias del destino su vida se truncó en el camino.