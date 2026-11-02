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Política
02 de noviembre de 2026 - 21:46

Soroka dice que la trama de la ANR amerita ser acompañada con un “pororó bien grande”

El senador Colym Soroka, presidente de la Comisión Permanente del Congreso Nacional.
El senador Colym Soroka.

El senador colorado de Itapúa, Colym Soroka, analizó la situación política que se vive dentro del Partido Colorado y el repentino parate de la precandidatura del vicepresidente de la República, Pedro Alliana. Afirmó que la política nacional atraviesa un momento insólito marcado por la guerra de poderes parece haber sido sacado de alguna película y merece ser acompañado con un “pororó”.

Por ABC Color
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Durante una entrevista en vivo para el programa Mesa con EVP por ABC TV, el senador Colym Soroka analizó las idas y vueltas dentro del Partido Colorado, haciendo foco en la sorpresiva decisión del vicepresidente Pedro Alliana de poner “en pausa” su precandidatura presidencial para el 2028.

El legislador itapúa sostuvo que la coyuntura actual dentro del oficialismo parece sacada de una película de ficción y refleja una profunda guerra de poderes que salpica tanto a la política como al sector económico nacional.

Lea más: Alliana “vio la luz” y se dio cuenta que hay crisis, dicen senadores

Soroka señaló que la realidad política de la capital se convirtió en un espectáculo insólito que tiene en vilo a todo el electorado paraguayo. “Lo que está aconteciendo en la capital es para comprar un pororó bien grande y mirar cómo pasan las cosas, porque ni siquiera en el cine vas a ver todo lo que pasó este mes”, ironizó el legislador.

Soroka hizo referencia a las recientes tensiones partidarias, los escándalos parlamentarios y la crisis desatada en el ámbito financiero. Para el congresista, este panorama descolocó a propios y extraños, y genera un tablero político dominado por la incertidumbre.

La sorpresiva “pausa” de Alliana

Uno de los puntos abordados por el parlamentario fue el repentino giro de Pedro Alliana, quien anunció que priorizará el acompañamiento a la gestión del presidente Santiago Peña ante los tropiezos que enfrenta el Gobierno, especialmente en el sector bancario.

Lea más: Declaraciones de Alliana “vienen a preocuparnos más”, dice senador Maidana

Soroka admitió que la postura asumida por el vicepresidente tomó por sorpresa a la dirigencia colorada y aceleró las especulaciones sobre fisuras o reordenamientos de fuerza en el movimiento Honor Colorado.

Según su análisis, las disputas internas dentro de la ANR sobrepasan lo electoral y responden a un enfrentamiento entre grupos de poder económico. “Parte de esta guerra se fundamenta en la guerra de poderes; el tema bancario se inició con eso y solamente el tiempo me va a dar la razón”, señaló.

Habla de lealtad sin hipocresía

Pese a los cuestionamientos, Soroka recordó que trabajó en las bases para que la dupla Peña-Alliana llegue al Palacio de López, y asumió la responsabilidad política que le corresponde como referente del partido oficialista.

Lea más: Nakayama advierte: a Peña lo dejaron solo y Alliana deja de estar en carrera

El legislador reconoció que la administración de Peña atraviesa luces y sombras como cualquier gestión, pero rechazó la postura de quienes intentan despegarse del Gobierno según sople el viento político. “No existe un gobierno que haya sido perfecto; aborrezco cuando queremos ser hipócritas”, remarcó.

Finalmente, el congresista destacó el triunfo obtenido a nivel local en su departamento, en la antesala de la toma de posesión de los nuevos intendentes.

Explicó que la victoria en Encarnación fue fruto de la alianza entre movimientos tradicionales mediante la plataforma “Encarnación nos une”.

Ante la expectativa de contar con la presencia de Peña, Alliana y Horacio Cartes en los actos oficiales del departamento, Soroka concluyó que los trapos sucios del coloradismo se deben lavar en casa, pero con la madurez que exige la delicada situación que atraviesa la República.

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