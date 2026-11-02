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Política
02 de noviembre de 2026 - 22:06

Peña se queda en Paraguay: no irá a Madrid tras declaraciones de Alliana

Santiago Peña en camisa blanca, sosteniendo un micrófono, gesticulando mientras habla a un grupo que lo escucha atentamente.
Acto de inicio de obras del Gran Hospital General de Asunción, en el que participó el Presidente de la República, Santiago Peña, junto a autoridades municipales electas y del Gobierno Nacional.

El presidente Santiago Peña canceló su viaje a la Cumbre Iberoamericana de Madrid tras el freno de Alliana a su candidatura y la crisis por el caso Ueno Bank. Irá el canciller Rubén Ramírez Lezcano.

Por ABC Color
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El presidente Santiago Peña no participará de la XXX Cumbre Iberoamericana, que se realizará en España. Así lo informó este lunes la Dirección de Prensa de la Presidencia de la República.

Según el comunicado, el mandatario permanecerá en el país “para conducir personalmente la agenda nacional”. También atenderá, de manera directa, los asuntos prioritarios del Estado. El Ejecutivo asegura que así busca que las políticas públicas sigan avanzando “en beneficio de todos los paraguayos”.

Paraguay estará representado por el canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano. La Presidencia ratificó además su compromiso con la comunidad iberoamericana.

Lea más: Alliana pone “en pausa” su candidatura para “arreglar la casa”

La decisión llega en plena tormenta política

El anuncio se conoce en el día en que el vicepresidente Pedro Alliana pusiera “en pausa” su candidatura a la Presidencia, con el argumento de que hay que “arreglar la casa” y con alusiones a la crisis financiera que atraviesa el gobierno de Peña. La cumbre se realiza en Madrid los días 4 y 5 de noviembre. Peña figuraba entre los mandatarios que se esperaban en la capital española.

El comunicado oficial no menciona a Alliana ni la crisis. Tampoco explica qué “asuntos prioritarios” exigen la presencia del jefe de Estado. Con todo, el cambio de agenda llega cuando el propio vicepresidente, desde el oficialismo, reclama soluciones.

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