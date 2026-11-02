UE y Latinoamérica cooperarán en IA y supercomputación en proyecto de 3 millones de euros

Según informó el BSC en un comunicado este lunes, esta iniciativa promoverá el desarrollo de una IA más sostenible, modelos de lenguaje adaptados al español de América Latina y al portugués de Brasil, una simulación en alta resolución de terremotos y tsunamis o el impacto del cambio climático en la producción de café.

El proyecto, impulsado en el marco de la estrategia Global Gateway de la UE, trabajará sobre ejes como el diálogo político sobre los recursos de supercomputación, la formación de capacidades o la aceleración de casos de uso.

En este marco, el BSC aportará su experiencia de más de 20 años de colaboración con instituciones de América Latina y el Caribe, así como su trayectoria en la formación de investigadores en supercomputación e IA, para fortalecer una comunidad científica conectada entre ambos lados del Atlántico.

"La supercomputación y la IA son más útiles cuando se desarrollan entre todos. De esta colaboración aprendemos tanto como aportamos, en un momento clave en el que la IA debe incluir nuestras lenguas y la diversidad de nuestras sociedades", destacó el director del BSC, Mateo Valero.

Esta apuesta se reflejará también en el Foro Digital Iberoamericano que reunirá este martes en Madrid a referentes globales y altos representantes regionales en gobernanza y transformación digital, en la víspera de la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno.