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Política
02 de noviembre de 2026 - 11:56

Ueno Bank: Senado enfrenta su tercera prueba y neopeñistas deben definir si apoyan pedidos de informes

Santiago Peña en traje oscuro gesticulando tras un podio, en fondo un edificio con nombre 'Ueno Bank' .
El presidente Santiago Peña y las empresas del Grupo Vázquez, en la mira del Senado. (Foto IA).

Por tercera vez, el Senado intentará tratar siete pedidos de informe sobre Ueno Bank y sus lazos con exsocios de Santiago Peña. Esto ocurre en medio del anuncio de Alliana de pausar su precandidatura presidencial.

Por ABC Color
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El Senado tendrá este miércoles una nueva prueba de transparencia. La Cámara Alta vuelve a poner en agenda siete pedidos de informes presentados por el senador Rafael Filizzola (PDP), que buscan esclarecer operaciones financieras de Ueno Bank y obtener información sobre 68 empresas vinculadas a los exsocios comerciales del presidente Santiago Peña.

Será el tercer intento de tratar los requerimientos, luego de que en las dos sesiones anteriores ni siquiera se llegara a ese punto por falta de quórum. Ahora, la discusión adquiere una dimensión política mayor, en un escenario en el que la crisis financiera que salpica a Ueno Bank también comienza a generar tensiones dentro del oficialismo.

La nueva mayoría neopeñista y sus aliados deberán demostrar si están dispuestos a habilitar el control parlamentario sobre las operaciones de la entidad financiera y las firmas relacionadas con el entorno empresarial del mandatario, o si volverán a impedir el avance de los requerimientos.

Alliana pone en pausa su candidatura y aumenta la presión

El tratamiento legislativo se produce en un momento delicado para el oficialismo. El vicepresidente Pedro Alliana, precandidato presidencial para 2028, anunció que pondrá en pausa su proyecto electoral hasta que se “arregle la casa”, en alusión a la crisis financiera que salpica a Ueno Bank, entidad vinculada a los antiguos socios comerciales de Peña.

La declaración cobra relevancia por el reacomodo político que se produjo dentro del cartismo. Después de ser desplazado por Horacio Cartes como precandidato presidencial de Honor Colorado, Alliana quedó en medio de una disputa interna con el líder del movimiento, que incluyó una acalorada discusión en la que también salió a relucir la situación de Ueno Bank.

Santiago Peña con traje oscuro y corbata clara habla, mientras Pedro Alliana, también en traje oscuro, lo observa atentamente.
Santiago Peña y Pedro Alliana.

Posteriormente, Peña decidió apartarse de Honor Colorado y avanzar en la conformación de una nueva agrupación política que impulse la candidatura presidencial de Alliana.

En este contexto, el debate sobre Ueno deja de ser exclusivamente un asunto de supervisión bancaria y adquiere una dimensión política que alcanza al propio entorno presidencial y a sus aliados.

¿Qué información se quiere obtener sobre Ueno Bank?

Uno de los pedidos de Filizzola exige al Banco Central del Paraguay (BCP) explicaciones sobre presuntos incumplimientos de Ueno Bank en los límites de crédito a empresas vinculadas, la eventual exigencia de un plan de regularización y las condiciones de una operación de venta de cartera a Vinanzas S.A., también relacionada con el Grupo Vázquez.

Lea más: Alliana pone “en pausa” su candidatura para “arreglar la casa”

El requerimiento también busca conocer cómo se calculó la solvencia de la entidad después de su fusión con Visión Banco, qué excepciones regulatorias se aplicaron y cuáles fueron las medidas de supervisión adoptadas entre 2024 y 2026.

Filizzola sostiene que están en juego casi US$ 900 millones pertenecientes a jubilados, trabajadores y al Estado, depositados en la entidad financiera. Por ello, reclama que se conozcan los controles aplicados y los posibles riesgos para esos fondos.

Los otros pedidos apuntan a 68 empresas

Los seis requerimientos restantes buscan obtener información de distintas instituciones públicas, entre ellas el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Industria y Comercio, el IPS, la Dinapi y el BCP.

El objetivo es acceder a datos sobre composición societaria, registros laborales, operaciones comerciales y titularidad de marcas de 68 empresas.

Lea más: Renuncia de Carmen Marín al BCP fue porque estaba por fenecer su periodo, según Santi Peña

Entre las firmas mencionadas figuran Ueno Bank, Ueno Seguros, Itti, Vinanzas, Mowi y Grupo M (Pagopar), además de Ueno Holding, donde Peña fue accionista hasta abril de 2025.

La información solicitada permitirá contrastar registros laborales con aportes al IPS y conocer quiénes figuran como titulares legales de marcas como Ueno, Wepa, Upay y Pagopar.

La prueba de fuego de los neopeñistas en el Senado

La nueva sesión pondrá a prueba la conducta de los neopeñistas y sus aliados frente a un tema que involucra al entorno empresarial del presidente de la República.

La advertencia del titular del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, de que la Cámara será más puntillosa con los pedidos de informes relacionados con el sistema financiero, bajo el argumento de evitar el “terror” o el “pánico financiero”, también queda bajo escrutinio.

La pregunta política es si la nueva mayoría permitirá que las instituciones públicas entreguen la información solicitada o si volverá a utilizar la falta de quórum para postergar el control parlamentario.

Después de dos intentos frustrados, este miércoles los neopeñistas tendrán una nueva oportunidad de demostrar si la transparencia que se reclama desde el Congreso también alcanza a Ueno Bank y a las empresas vinculadas al entorno del mandatario.

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