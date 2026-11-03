El Supremo australiano revisa la constitucionalidad del veto a las redes a menores de 16

La demanda, presentada por la plataforma Reddit y la organización por los derechos digitales Digital Freedom Project, sostiene que la legislación vulnera la libertad de comunicación política reconocida por la Constitución australiana al excluir a los adolescentes de espacios digitales donde pueden informarse, expresarse y participar en el debate público.

Las audiencias comenzaron este martes y se prolongarán hasta el miércoles, sin que el Supremo australiano, con sede en Camberra, haya fijado por el momento una fecha para anunciar su decisión.

El caso gira en torno a la normativa que entró en vigor en diciembre de 2025, la cual obliga a diez plataformas digitales a adoptar medidas para impedir que los menores de 16 años tengan cuentas. Entre los servicios afectados figuran Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat, Reddit, Twitch y X.

Según los datos recogidos por las autoridades, cerca de cinco millones de cuentas pertenecientes a menores han sido bloqueadas desde la entrada en vigor de la prohibición.

Los demandantes argumentan que la restricción limita de manera desproporcionada la participación cívica de los jóvenes y cuestionan su eficacia, al señalar que algunos menores han conseguido eludir los sistemas de verificación de edad y que los contenidos potencialmente perjudiciales siguen siendo accesibles sin necesidad de disponer de una cuenta.

Reddit, una plataforma en línea basada en foros temáticos donde los usuarios comparten enlaces, debaten y votan contenidos de manera comunitaria, sostiene además que la legislación impide a los adolescentes comunicarse, organizarse y difundir sus opiniones a audiencias nacionales e internacionales.

El Gobierno australiano, por su parte, defiende que la limitación está justificada por la necesidad de proteger a los menores frente a los riesgos asociados a las plataformas digitales, cuyos modelos de negocio priorizan, según sus argumentos, la captación de usuarios y el tiempo de permanencia.

Camberra considera que el impacto sobre la libertad de comunicación política es limitado y que la protección de la infancia constituye un objetivo legítimo y también arguye que esta garantía constitucional se aplica principalmente a los ciudadanos con derecho a voto.

Aunque Reddit y Digital Freedom Project presentaron demandas por separado, ambas cuestionan la constitucionalidad de la prohibición por el mismo motivo: su posible vulneración de la libertad de comunicación política. Por ello, el Tribunal Supremo ha decidido agrupar los dos recursos y examinarlos como un único caso especial.