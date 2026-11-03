Iberoamérica busca soberanía digital para que no le impongan tecnologías sin su voluntad

"La IA es un arma de doble filo: puede generar grandes beneficios, pero también puede causar enormes estragos", alertó el chileno en la inauguración del Foro Digital Iberoamericano, un encuentro sectorial celebrado en Madrid en vísperas de la XXX Cumbre Iberoamericana.

Tras el foro, que reunirá a responsables institucionales, investigadores, empresas y activistas, tendrá lugar la primera reunión de ministros iberoamericanos de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, donde Allamand espera que se selle una alianza iberoamericana sobre IA.

Esta alianza "tan importante" tiene tres ejes, detalló Allamand, mencionando, en primer lugar, la generación de una "suerte de espacio iberoamericano" de acceso, procesamiento y utilización de datos.

Otro eje pasa por coordinar "todos los esfuerzos" en materia de computación, y, por último, "meter mano en el desarrollo de los modelos de lenguaje".

"Si el acceso de los datos con que se alimentan los modelos de lenguaje sigue siendo predominantemente en inglés, entonces los resultados van a ser también en inglés", razonó el secretario general iberoamericano.

Y subrayó: "Nosotros no queremos que ni el español ni el portugués sean lenguas de traducción. Queremos que sean lenguas de creación, para sintonizar con el enorme talento que tenemos en la región".

Hizo especial hincapié Allamand en el concepto de soberanía, y apostó por "generar una soberanía que nos permita que no nos impongan una tecnología sin nuestra voluntad".

"Que podamos conocer cuál es su lógica interna (la de la IA), muchas veces muy opaca; que sepamos cómo aplicarla en beneficio de nuestra visión y que la podamos transformar verdaderamente en un elemento de progreso para la región y para nuestra gente", dijo Allamand.

Esa es la visión "que tenemos desde la Secretaría", sintetizó, al tiempo que puso el ejemplo de Nvidia para hablar de la "fuerza enorme" que tiene el fenómeno de la IA, puesto que la cotización bursátil de esa empresa es "más grande que el PIB individual de todos los países salvo Estados Unidos, China y, dependiendo de la cotización del día, Alemania".

"Este fenómeno nunca se había producido (...). La regulación es regular a estos gigantes", agregó.

Para Allamand, "el partido de la IA" se juega en un único "campo", el de la regulación, y enumeró que "hay tres modelos de regulación".

El primero es el "modelo de los que quieren una regulación mínima", el "paraíso" de las grandes empresas del sector, y el segundo modelo es, por el contrario, el "paraíso de las dictaduras", porque apuesta por una "regulación máxima en manos del estado".

La tercera vía regulatoria, siguió exponiendo Allamand, es "la opción europea" y la "iberoamericana": "Pone en el centro de la regulación a las personas y, en consecuencia, intenta buscar un equilibrio entre una IA respetuosa de los derechos de las personas, y al mismo tiempo que ese respeto no choque ni impida, ni frene la innovación y el avance tecnológico".