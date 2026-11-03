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Ciencia
03 de noviembre de 2026 - 07:05

Sin acción climática, los daños por incendios se triplicarán en Estados Unidos para 2060

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Redacción ciencia, 3 nov (EFE).- Los incendios en Estados Unidos son cada vez más rápidos, extensos y peligrosos y, si no se actúa contra el cambio climático, se gestionan las áreas forestales y se transforma el urbanismo, las pérdidas estructurales -edificios e infraestructuras- en Estados Unidos se triplicarán para 2060.

Por EFE
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Según un estudio del Instituto Cooperativo de Investigación en Ciencias Ambientales (CIRES) de la Universidad de Colorado Boulder (Estados Unidos), publicado este martes en la revista Nature Communications, pese al aumento de los incendios de los últimos años, la gente sigue urbanizándose y mudándose a regiones propensas a sufrir estos siniestros naturales.

“Esto es un llamado a la acción”, avisa Virginia Iglesias, directora del Laboratorio de la Tierra de CIRES y autora principal del artículo.

“Si no hacemos nada contra el cambio climático, si no cambiamos dónde y cómo construimos, si no involucramos a todos los miembros de la comunidad en medidas de mitigación y preparación específicas, entonces veremos un aumento significativo en el riesgo de incendios”.

Para hacer el trabajo, el equipo utilizó datos históricos sobre áreas quemadas, patrones de desarrollo e impactos de incendios para reconstruir el riesgo de incendios en estructuras desde 1945 hasta 2023. Después, usaron un modelo que combinaba su reconstrucción con datos meteorológicos, climáticos y de densidad de viviendas para calcular el riesgo de incendios en estructuras.

El equipo descubrió que, en condiciones normales, con una mitigación moderada del cambio climático y sin nuevas medidas de adaptación contra incendios, las pérdidas estructurales causadas por incendios casi se triplicarán en Estados Unidos para 2060: hasta 449.100 edificios podrían ser destruidos o dañados.

“Debemos pensar en los nuevos desarrollos: dónde vivimos y construimos”, afirma Iglesias pero “también debemos pensar en el legado de los desarrollos pasados ​​y en los riesgos ya arraigados en las comunidades que no pueden ser simplemente reubicadas”.

El estudio descubrió que, si bien el oeste de Estados Unidos será el epicentro de las pérdidas estructurales por incendios, el aumento del riesgo será mayor en el centro del país, donde abundan los pastizales y praderas.

También demuestran que, aunque el aumento del riesgo es menor en el este de Estados Unidos, los incendios allí son igual de destructivos que los de la parte occidental del país.

“Los incendios no discriminan: si hay un incendio cerca de una estructura inflamable, las probabilidades de que se propague son similares independientemente de su ubicación en el país pero el este no ha sufrido muchos incendios destructivos, por lo que no están tan bien preparados”, apunta.

Aunque el riesgo de incendios en las estructuras afectará a todo el país, el equipo descubrió que los niveles más altos de riesgo entre 2051 y 2060 se concentrarán en el oeste de Estados Unidos, donde el 30 % de las zonas de mayor riesgo sufren pobreza y una carga de vivienda desproporcionadamente alta.

“Por eso, la vulnerabilidad social debe formar parte de la preparación y mitigación del riesgo de incendios”, afirmó Iglesias.

“El riesgo no se limita a dónde ocurren los incendios; también se trata de si las comunidades cuentan con los recursos y la capacidad para reducir los impactos y recuperarse” pero “las medidas de acción y mitigación requieren inversión”, recuerda la científica.

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