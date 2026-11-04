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Ciencia
04 de noviembre de 2026 - 06:25

Apple comienza a probar su inteligencia artificial en China con modelos de Alibaba

Imagen sin descripción

Pekín, 4 nov (EFE).- La tecnológica estadounidense Apple comenzó este miércoles a probar por primera vez su plataforma de inteligencia artificial (IA) en China continental, mediante una versión preliminar para desarrolladores que incorpora el modelo Qwen, del gigante chino Alibaba, para ejecutar tareas complejas.

Por EFE
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El inicio de las pruebas, confirmado por medios locales tras el lanzamiento de iOS 27.3, llega después de que Apple anunciara el 31 de octubre su desembarco en el mercado chino, con un lanzamiento general previsto para diciembre.

La versión permite utilizar herramientas de escritura, traducción en tiempo real, edición fotográfica y reconocimiento visual, además de generar resúmenes de correos y notificaciones, aunque todavía no incorpora la nueva generación del asistente Siri.

A diferencia de otros mercados, donde Apple Intelligence integra ChatGPT, de OpenAI, la edición china recurre a Qwen para determinadas tareas que requieren capacidades adicionales a las de los modelos propios de Apple.

Los usuarios pueden activar esta integración voluntariamente y deben autorizar el envío de información al modelo de Alibaba, según explicó la compañía estadounidense.

Las primeras pruebas recogidas por medios locales destacan el funcionamiento de las herramientas básicas, especialmente la escritura y la eliminación de objetos en fotografías, aunque algunos usuarios han señalado problemas de calentamiento, mayor consumo de batería y fallos ocasionales de estabilidad.

Por ahora, las funciones están disponibles únicamente en determinados modelos de iPhone comercializados para el gigante asiático, mientras que los dispositivos iPad y Mac quedan excluidos de esta fase inicial.

El despliegue llega después de que Apple obtuviera la autorización de las autoridades chinas, que mantienen requisitos específicos para los servicios de IA generativa, y supone un avance para la compañía estadounidense en uno de sus principales mercados.

Apple presentó internacionalmente su plataforma de IA en junio de 2024, pero su llegada a China se había retrasado por las exigencias regulatorias del país.

Pese a diversificar su producción hacia países como India para reducir su exposición a los aranceles estadounidenses, China sigue siendo un mercado clave para Apple, que registró un aumento interanual del 38 % en sus ingresos en la Gran China (China continental, Hong Kong, Macao y Taiwán) durante su último trimestre fiscal de 2026, impulsado por las ventas de iPhone.

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