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Policiales
03 de noviembre de 2026 - 23:56

Ueno Bank: cae el último directivo y ya son ocho los detenidos

Dos hombres conversan al aire libre, uno con gafas y camisa blanca, y el otro con camiseta negra, rodeados de vegetación nocturna.
Detienen en Altos al último directivo de Ueno Bank con orden de captura

Miguel Ángel Almada Frutos fue aprehendido en Altos y completa la captura de los ocho directivos de Ueno Bank con orden de detención por lesión de confianza.

Por ABC Color
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Con la aprehensión de Miguel Ángel Almada Frutos, quedaron detenidos los ocho directivos de Ueno Bank con orden de captura. Fue el último en caer, en la noche de este martes, y se concretó en Altos, departamento de Cordillera.

La Fiscalía había ordenado la detención de ocho directivos del banco horas después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) dispusiera la resolución de la entidad.

Lea más: Ueno Bank: Miguel Vázquez se entregó a la Policía

Aprehendido a la salida de un condominio

Almada Frutos con bolsa negra en la cabeza, sosteniéndose del brazo de un policía en uniforme azul en instalación policial.
Miguel Ángel Almada Frutos fue aprehendido en Altos y completa la captura de los ocho directivos de Ueno Bank con orden de detención.

Según el informe del Departamento de Investigaciones de Cordillera, agentes supieron que uno de los buscados estaba dentro del condominio cerrado Aqua Village, de Altos. Montaron vigilancia en los alrededores y controlaron a quienes entraban y salían.

Alrededor de las 21:40, Almada Frutos, de 49 años, salió hasta el portón principal, se puso a disposición de los agentes y fue aprehendido.

Luego fue trasladado al Departamento de Investigación de Hechos Punibles, en Asunción, en libre comunicación.

Lea más: Video: así defendía Santiago Peña a Ueno Bank antes de la resolución del BCP

El último de la lista

Almada era el único que faltaba. Durante la tarde, la Policía confirmó la detención de Mariana Torres Rubiani y Julio Daniel Rey Fernández, los primeros en caer. Luego se presentó el CEO, Miguel Vázquez, en Investigaciones.

Después, el abogado José Miguel Fernández Zacur llevó a Juan Manuel Gustale, presidente de la entidad, y a los directores Alejandro Gómez Abente y Diego Duarte Schussmuller. Diana Leticia Mongelós González completó los siete detenidos hasta ese momento.

Los abogados de Almada habían adelantado a la Fiscalía que su cliente estaba en el interior del país y que pretendía presentarse lo antes posible.

Lea más: Las 10 preguntas de la gente sobre Ueno (y lo que respondió el BCP)

La causa: lesión de confianza

Hombre de camiseta negra con expresión seria sostiene un objeto, acompañado de otros en un estacionamiento iluminado.
Miguel Vázquez, ceo de Ueno Bank, detenido en Investigaciones de la Policía Nacional

La orden fue firmada por los fiscales Francisco Cabrera, Silvio Corbeta, Jorge Arce y Yeimy Adle, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. Se enmarca en la causa N° 89/2026, “Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros s/ lesión de confianza y otros”.

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