Bruselas anuncia 1.800 millones para 2027 en proyectos de investigación tecnológica

"Con las oportunidades de financiación para 2027, el Consejo Europeo de Innovación (EIC por sus siglas en inglés) apoya a los innovadores más ambiciosos de Europa en todas las etapas de su trayectoria, desde la investigación de vanguardia hasta la creación de mercados y la expansión", manifestó la comisaria europea de Start-ups, Investigación e Innovación, Ekaterina Zaharieva.

En un comunicado, el Ejecutivo comunitario afirmó que el programa de trabajo del próximo año incluye "varias mejoras específicas" que incluyen "completar" con 1.000 millones de euros la financiación del Fondo 'Scaleup Europe' para empresas tecnológicas europeas, así como con 200 millones de euros las inversiones en defensa.

Entre otros cambios, también apuntó a la mejora en la gestión del elevado volumen de solicitudes, ayuda a las empresas respaldadas por el fondo europeo a probar sus tecnologías con compradores públicos y privados, y ampliación de el apoyo a las empresas emergentes dirigidas por mujeres.

"A medida que vamos definiendo el próximo programa de investigación e innovación de la UE, nuestra tarea consiste en convertir la excelencia científica, el talento y la fortaleza industrial de Europa en nuevas empresas y en una competitividad duradera", apuntó la comisaria.

El EIC cuenta con un presupuesto de más de 10.000 millones de euros para el periodo entre 2021-2027 en el marco del programa de investigación e innovación de la UE, Horizonte Europa.

Según el comunicado europeo, se ha prestado apoyo a más de 800 empresas y a cerca de 700 proyectos de investigación desde su puesta en marcha.