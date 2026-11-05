¡Atención clientes de Ueno! Este es el mail oficial para el cobro del anticipo y el correo debe llegar hoy

Ayer, el Banco Central del Paraguay emitió un comunicado dirigido a los depositantes de Ueno Bank que están a la expectativa del pago del anticipo de la garantía del Fondo de Garantía de Depósitos a los ahorristas.

Los depósitos cuentan con una garantía de hasta setenta y cinco (75) salarios mínimos mensuales para actividades diversas no especificadas, por persona física o jurídica en cada entidad financiera, conforme al régimen legal aplicable.

Este límite equivale, a la fecha, a ₲ 228.300.000. La cobertura se aplica por depositante y por entidad, no por cada cuenta individual. Pero en este anticipo, los depositantes cobrarán hasta 40 salarios mínimos.

Esto, de acuerdo con la Ley N.º 2.334/03, «De garantía de depósitos y resolución de entidades de intermediación financiera sujetos de la Ley General de Bancos, Financieras y otras Entidades de Crédito»

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Las instrucciones del BCP a los clientes de Ueno para cobrar el anticipo

El comunicado está presentado en lenguaje accesible y didáctico y reza cuanto sigue:

“¿Dónde recibirás el anticipo?

Si tenés cuentas en otra entidad financiera : el anticipo se depositará en la cuenta que tenga el mayor saldo disponible.

Si no tenés cuentas en otra entidad financiera: se abrirá una cuenta de ahorro a tu nombre en un banco o una financiera del sistema financiero nacional para que puedas recibir el anticipo.

¿Cuál será el monto del anticipo?

El anticipo será de hasta 40 salarios mínimos. De ese monto se descontarán las deudas vencidas que tengas con la entidad.

¿Cuál será el plazo de pago?

El pago se iniciará en un plazo de 24 horas y el proceso no podrá superar los 5 días hábiles a partir del 5 de noviembre.

Esta es la única dirección de correo electrónico para cobrar el anticipo del fondo de garantías de Ueno Bank

El BCP informó que los depositantes que cobrarán un anticipo del Fondo de Garantías recibirán en la dirección de correo electrónico con la que se registraron como clientes del banco Ueno una comunicación desde la dirección fgdpagos@bcp.gov.py.

En ese correo se indicará en qué banco se recibirá el pago.

A partir de allí, se debe descargar en el teléfono celular la aplicación (App) del banco asignado para el pago.

¡Ojo! Quienes no reciban el correo electrónico de comunicación el 5 de noviembre, tendrán habilitado este enlace para consultas: https://www.bcp.gov.py/web/institucional/fgd-pagos