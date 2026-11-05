ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
La primera mañana
ABC Cardinal AM de 05:00 a 07:59
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
20º
Ahora
ver más
20º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.960
Venta
6.300
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Economía
05 de noviembre de 2026 - 07:18

¡Atención clientes de Ueno! Este es el mail oficial para el cobro del anticipo y el correo debe llegar hoy

AME3210. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 04/11/2026.- Una persona sostiene un cartel durante una manifestación en contra del Gobierno de Paraguay y la intervención de Ueno bank, este miércoles en Asunción (Paraguay). El presidente de Paraguay, Santiago Peña, promulgó una ley aprobada en tiempo récord por el Congreso para agilizar la entrega, en un plazo mínimo de 24 horas, de los recursos retenidos a miles de clientes en el intervenido Ueno bank. EFE/ Juan Pablo Pino
AME3210. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 04/11/2026.- Una persona sostiene un cartel durante una manifestación en contra del Gobierno de Paraguay y la intervención de Ueno bank, este miércoles en Asunción (Paraguay). El presidente de Paraguay, Santiago Peña, promulgó una ley aprobada en tiempo récord por el Congreso para agilizar la entrega, en un plazo mínimo de 24 horas, de los recursos retenidos a miles de clientes en el intervenido Ueno bank. EFE/ Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino

El Banco Central del Paraguay (BCP) dio a conocer cuál es la única dirección oficial de correo eléctrico que será remitente de las noticias sobre el pago del anticipo de la garantía del Fondo de Garantía de Depósitos a los ahorristas de Ueno Bank S.A. El correo será enviado hoy.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Ayer, el Banco Central del Paraguay emitió un comunicado dirigido a los depositantes de Ueno Bank que están a la expectativa del pago del anticipo de la garantía del Fondo de Garantía de Depósitos a los ahorristas.

Los depósitos cuentan con una garantía de hasta setenta y cinco (75) salarios mínimos mensuales para actividades diversas no especificadas, por persona física o jurídica en cada entidad financiera, conforme al régimen legal aplicable.

Este límite equivale, a la fecha, a ₲ 228.300.000. La cobertura se aplica por depositante y por entidad, no por cada cuenta individual. Pero en este anticipo, los depositantes cobrarán hasta 40 salarios mínimos.

Esto, de acuerdo con la Ley N.º 2.334/03, «De garantía de depósitos y resolución de entidades de intermediación financiera sujetos de la Ley General de Bancos, Financieras y otras Entidades de Crédito»

Lea más: Información oficial: todos los comunicados del BCP sobre Ueno Bank

La crisis que desató el procedimiento de resolución de Ueno Bank sacó a la gente a las calles. Exigen el juicio político para Santiago Peńa.
La crisis que desató el procedimiento de resolución de Ueno Bank sacó a la gente a las calles. Exigen el juicio político para Santiago Peńa.

Las instrucciones del BCP a los clientes de Ueno para cobrar el anticipo

El comunicado está presentado en lenguaje accesible y didáctico y reza cuanto sigue:

“¿Dónde recibirás el anticipo?

  • Si tenés cuentas en otra entidad financiera: el anticipo se depositará en la cuenta que tenga el mayor saldo disponible.
  • Si no tenés cuentas en otra entidad financiera: se abrirá una cuenta de ahorro a tu nombre en un banco o una financiera del sistema financiero nacional para que puedas recibir el anticipo.

¿Cuál será el monto del anticipo?

El anticipo será de hasta 40 salarios mínimos. De ese monto se descontarán las deudas vencidas que tengas con la entidad.

¿Cuál será el plazo de pago?

El pago se iniciará en un plazo de 24 horas y el proceso no podrá superar los 5 días hábiles a partir del 5 de noviembre.

Esta es la única dirección de correo electrónico para cobrar el anticipo del fondo de garantías de Ueno Bank

El BCP informó que los depositantes que cobrarán un anticipo del Fondo de Garantías recibirán en la dirección de correo electrónico con la que se registraron como clientes del banco Ueno una comunicación desde la dirección fgdpagos@bcp.gov.py.

En ese correo se indicará en qué banco se recibirá el pago.

A partir de allí, se debe descargar en el teléfono celular la aplicación (App) del banco asignado para el pago.

¡Ojo! Quienes no reciban el correo electrónico de comunicación el 5 de noviembre, tendrán habilitado este enlace para consultas: https://www.bcp.gov.py/web/institucional/fgd-pagos

Documento oficial del BCP que detalla el pago del anticipo a ahorristas de Ueno Bank S.A.
El Banco Central del Paraguay anunció el pago a los ahorristas de Ueno Bank en Asunción.

Lo
más leído
del día

01
Clima
Meteorología anuncia tormentas y posibles granizadas para nueve departamentos esta noche
Ver más
02
Nacionales
Hallazgo fiscal en casa de Miguel Vázquez: ¿tenía un libreto para ganar licitaciones multimillonarias?
Ver más
03
Nacionales
Video: Policía reprime con gas pimienta y balines a manifestantes en Asunción
Ver más
04
Política
Diputados convoca a sesión extra este jueves para tratar juicio político a Peña y Alliana
Ver más
05
Economía
BCP designa nuevo presidente interino y detalla cómo devolverá la plata a ahorristas de Ueno
Ver más

Te puede interesar