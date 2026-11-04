Hallazgo fiscal en casa de Miguel Vázquez: ¿tenía un libreto para ganar licitaciones multimillonarias?

Entre los documentos incautados en el allanamiento al domicilio de Federico Miguel Vázquez Villasanti, CEO de Ueno Bank y procesado por el escándalo financiero que ocasionó el procedimiento de resolución de la entidad bancaria, los agentes del Ministerio Público que encabezaron el procedimiento hallaron un documento confidencial que expone un presunto libreto para que la empresa Itti gane multimillonarias licitaciones públicas.

El allanamiento realizado en la noche del martes último estuvo encabezado por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Jorge Arce, Yeimy Adle y Silvio Corbeta, acompañados por peritos de Delitos Económicos y agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional.

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Entre los documentos que la comitiva fiscal policial se llevó de la vivienda del vicepresidente 1° de Ueno Bank aparece una planilla con anotaciones internas que expone cómo se debía proceder para que la empresa Itti obtenga contratos multimillonarios a través de procedimientos a cargo del Parque Tecnológico Itaipú (PTI).

La planilla detalla licitaciones que involucraban a la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) y la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), con diferentes montos por proyecto, que totalizan 241 millones de dólares.

Equipos de Inteligencia para Senad, marcado como prioridad

El primero proyecto que figura en el documento incautado está a nombre de la Senad y figura como “prioridad”, por el monto de US$ 8.000.000, para equipamiento de inteligencia destinado a la institución, tanto estratégico como táctico. Incluye equipamiento para Mburuvicha Róga (cámaras e inhibidores), según el documento.

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En la casilla denominada “partners para este negocio”, se detalla lo siguiente: “estamos asociados a empresas israelíes de primer nivel para este proyecto como Septier para lo que es interceptación de llamadas que ya lo usa Min Interior hace años.”

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A continuación se señala que el proyecto está pendiente de avanzar en PTI y que ya cuentan con el pliego completo que fue acordado por Senad y Mitic.

El punto sumamente llamativo es que la planilla contiene un casilla denominada “Acción”, donde se resalta que en el proyecto de compra de equipos para Senad se debe “presionar para que PTI avance con la adquisición y llamado de lote completo. Se ahora USD 1.5 millones respecto al presupuesto inicial y con mayor equipamiento (SIC)”, puntualiza el documento.

Proyecto para proveer tobilleras electrónicas, sin ser favoritos

El segundo proyecto que figura en la planilla incautada es para provisión de tobilleras electrónicas por US$ 10.000.000, incluido el software y servicio de monitoreo. Resalta que Itti se va a presentar en consorcio con la empresa SIT, cumpliendo con todas las condiciones del pliego.

En este proyecto se señala que Itti tendrá como partner a Fennix Global, una empresa con éxito en la implementación del dispositivo de control en la región.

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También se detalla que la apertura de ofertas estaba prevista para el lunes 4 de noviembre, si es que no se prorroga; y que se debía considerar la oferta de Itti. “Vamos a ir competitivos pero no somos los favoritos”, resalta la planilla en este proyecto.

Radares por casi US$ 200 millones

En el documento figuran también dos proyectos para provisión de radares, uno para la Dinac y otro para militares (Fuerza Aérea), por las sumas de US$ 180.000.000 y US$ 16.000.000, respectivamente.

La planilla resalta, en ambos proyectos, que se debe conocer las “posibilidades de poder ser una opción para este negocio.”

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En el caso de los radares para la Dinac, se puntualiza que Itti tendrá como partner a GETS Systems, empresa israelí de tecnología de radares y comunicaciones satelitales.

Respecto al proyecto para proveer radares a la Fuerza Aérea, el documento indica que existe posibilidad de asociarse a Darío Karmel, que representa a la empresa de defensa italiana Leonardo, uno de los principales jugadores de la industria a nivel mundial.

Infraestructura para torres del Gobierno y equipos para el Ejército

Los últimos dos proyectos que se visualizan en el manual para, presumiblemente, establecer maniobras a favor de la firma Itti tienen que ver con provisión de infraestructura para las tres Torres del Gobierno, ubicadas en la Costanera de Asunción, por el monto de US$ 7.000.000; y sistemas de telecomunicaciones para el Ejército, por la suma de US$ 20.000.000, según detalla el documento incautado.

Respecto al proyecto para las Torres de Gobierno se indica la compra por medio de Itaipú, que está en proceso de licitación y prevista para inicios de noviembre. Es decir, en el presente mes.

“Necesitamos cambiar algunas especificaciones para que podamos nivelar las condiciones y bajar el costo porque está sobredimensionado en costos”, resalta en el campo de Acción la anotación sobre dicho proyecto.

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En cuanto a la provisión de sistemas de telecomunicaciones para el Ejército, la planilla resalta que Itti tendría como socia a la firma israelí Elbit System; y que se debe “comunicar que estamos atrás de ese negocio y tenemos la mejor solución para el mismo”, de acuerdo con la anotación en la casilla de Acción.

Miguel Vázquez, principal imputado por escándalo financiero de Ueno

Los fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Yeimy Adle y Silvio Corbeta, presentaron imputación este miércoles contra un total de 27 personas, siendo la principal de ellas Federico Miguel Vázquez Villasanti, vicepresidente 1° de Ueno Bank. Las demás figuran ligadas a la entidad bancaria y también a otras empresas ligadas al esquema.

El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, de turno en la Oficina de Atención Permamente, admitió la imputación y procesó a los 27 sindicados por el Ministerio Público.

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Las audiencias de imposición de medidas para Miguel Vázquez y otros 7 principales directivos de Ueno Bank, están programadas para este jueves 5 de noviembre desde las 7:30, ante el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia, quien fue sorteado para entender la causa penal.

El Ministerio Público pidió prisión preventiva para Miguel Vázquez y arresto domiciliario con tobillera electrónica para los demás 7 directivos de Ueno y otras medidas alternativas a la prisión para los restantes 19 procesados.