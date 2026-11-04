ABC
4 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Plaza Pública
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Plaza Pública
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
39º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Política
04 de noviembre de 2026 - 22:53

Diputados convoca a sesión extra este jueves para tratar juicio político a Peña y Alliana

Santiago Peña en traje oscuro gesticulando tras un podio, en fondo un edificio con nombre 'Ueno Bank' .
El presidente Santiago Peña.

El titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, convocó a dos sesiones extraordinarias para este jueves: a las 10:00, el libelo contra el presidente Santiago Peña y, al término, el que apunta al vicepresidente Pedro Alliana.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, convocó a dos sesiones extraordinarias para este jueves 5 de noviembre. A las 10:00 se tratará el libelo acusatorio para iniciar el juicio político contra el presidente de la República, Santiago Peña. Al término de esa sesión, se considerará el que apunta al vicepresidente, Pedro Alliana.

Ambas convocatorias constan en las resoluciones N° 4699 y N° 4700, fechadas el 4 de noviembre y firmadas por Latorre.

Documento oficial del Congreso de Paraguay convocando a diputados, con encabezado y sello institucional.
Se convoca a sesión extraordinaria de Diputados para el 5 de noviembre de 2026 en relación con el juicio político.

Lea más: Caso Ueno Bank, EN VIVO: Diputados convoca a sesión extraordinaria para tratar juicio político a Peña

Dos resoluciones, dos acusaciones

La Resolución N° 4699 fija la sesión a las 10:00, con un solo punto en el orden del día. Es el proyecto de resolución que formula acusación ante el Senado contra Santiago Peña Palacios, según el artículo 225 de la Constitución.

La Resolución N° 4700 convoca a otra sesión extraordinaria el mismo día, “al término de la primera”. Su único punto es la acusación contra Pedro Hércules Alliana Rodríguez. Esta resolución no fija una hora, porque depende de cuándo termine la primera sesión.

Los dos proyectos fueron presentados por varios diputados y girados a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Lea más: Proyecto de Peña procuró “saquear” Fondo de Garantías de Depósitos y cubrir “mono” de delincuentes

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Video: Policía reprime con gas pimienta y balines a manifestantes en Asunción
Ver más
02
Política
Proyecto de Peña procuró “saquear” Fondo de Garantías de Depósitos y cubrir “mono” de delincuentes
Ver más
03
Economía
BCP designa nuevo presidente interino y detalla cómo devolverá la plata a ahorristas de Ueno
Ver más
04
Nacionales
Hallazgo fiscal en casa de Miguel Vázquez: ¿tenía un libreto para ganar licitaciones multimillonarias?
Ver más
05
ABC en el Este
Rescatan a 64 ciudadanos chinos que habrían sido sometidos a explotación laboral
Ver más

Te puede interesar