Diputados convoca a sesión extra este jueves para tratar juicio político a Peña y Alliana

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, convocó a dos sesiones extraordinarias para este jueves 5 de noviembre. A las 10:00 se tratará el libelo acusatorio para iniciar el juicio político contra el presidente de la República, Santiago Peña. Al término de esa sesión, se considerará el que apunta al vicepresidente, Pedro Alliana.

Ambas convocatorias constan en las resoluciones N° 4699 y N° 4700, fechadas el 4 de noviembre y firmadas por Latorre.

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Dos resoluciones, dos acusaciones

La Resolución N° 4699 fija la sesión a las 10:00, con un solo punto en el orden del día. Es el proyecto de resolución que formula acusación ante el Senado contra Santiago Peña Palacios, según el artículo 225 de la Constitución.

La Resolución N° 4700 convoca a otra sesión extraordinaria el mismo día, “al término de la primera”. Su único punto es la acusación contra Pedro Hércules Alliana Rodríguez. Esta resolución no fija una hora, porque depende de cuándo termine la primera sesión.

Los dos proyectos fueron presentados por varios diputados y girados a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

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