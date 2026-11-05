Juicio político: Peña “debe irse porque se ha perdido la confianza en él”, dice la oposición

La Cámara de Diputados convocó a una sesión extraordinaria hoy a las 10:00 para tratar pedidos de juicio político al presidente Santiago Peña y al vicepresidente Pedro Alliana, a quienes la oposición responsabiliza de la crisis que se generó con la resolución de Ueno Bank – entidad financiera vinculada a exsocios comerciales del primer mandatario – luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) constatara el deterioro de los índices de solvencia del banco.

La medida de la banca matriz, anunciada en horas de la madrugada del pasado martes, puso fin a todas las operaciones de Ueno Bank y dejó congelados los ahorros y depósitos de cientos de miles de personas, al igual que grandes volúmenes de fondos públicos que organismos del Estado paraguayo habían depositado en esa entidad.

El presidente de Ueno y varios otros directivos fueron detenidos el martes e imputados ayer, miércoles, por supuesta lesión de confianza y otros presuntos delitos.

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Si bien el dinero de los ahorristas – al menos aquellos que no tengan más de 228.300.000 guaraníes en Ueno – está garantizado por el BCP y les será devuelto, hasta desde el martes cientos de miles de ciudadanos paraguayos siguen sin poder acceder a sus ahorros.

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“Ya no se trata de dinero, se trata de confianza”

En conversación con ABC Cardinal este jueves, la diputada Rocío Vallejo (Patria Querida), una de las impulsoras de los pedidos de juicio político al presidente Peña y al vicepresidente Alliana, dijo que, si bien el dinero será devuelto a los ahorristas, “el presidente debe irse porque se ha perdido la confianza en él”.

“Ya no se trata de dinero, se trata de confianza”, subrayó la legisladora opositora, quien argumentó que el presidente Peña - quien era accionista del grupo empresarial que integraba Ueno hasta abril de 2025 – ha “destruido” la confianza del público en el sistema financiero.

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Afirmó que, según conversaciones que dijo haber mantenido, incluso personas del entorno político que integran el “círculo cercano” del presidente Peña fueron perjudicadas por la situación en Ueno y manifestó que hasta hace 15 días el mandatario decía a esas personas que todo estaba bien.

Peña “se tiene que ir para que vuelva el equilibrio”

Ueno Bank solo existe como banco desde finales de 2023, luego de que Peña asumiera la Presidencia de la República, y desde entonces tuvo un crecimiento meteórico.

En el anuncio del procedimiento de resolución del banco, el BCP afirma que Ueno concedió créditos a empresas vinculadas a su propio grupo empresarial por encima de los límites establecidos, comprometiendo su nivel de solvencia.

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La diputada Vallejo dijo que el desarrollo de la sesión extraordinaria de hoy en la Cámara Baja y su resultado revelará si sus colegas “representan a la gente”.

“¿Cuántas de las personas que les votaron están sin poder acceder a sus cuentas, están con desconfianza en el sistema? En nombre de ellos tenemos que tomar nuestras decisiones”, manifestó. “Genuinamente, desde el corazón, creo que Santiago Peña se tiene que ir para que vuelva el equilibrio en este país”.

Los números que se necesitan para que Diputados apruebe juicios políticos

Para lograr que los pedidos de juicio político que serán debatidos hoy sean aprobados en Diputados y remitidos al Senado, necesariamente necesitarán el apoyo de al menos algunos diputados oficialistas.

La oposición y los miembros de la disidencia colorada que han manifestado su apoyo a los juicios políticos solo suman 35 diputados. Para que la sesión extraordinaria de hoy tenga quórum legal y se realice, tienen que estar presentes al menos 41 parlamentarios, por lo que será necesario que al menos seis diputados oficialistas se presenten.

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Si hay quórum, se necesitará que una mayoría de dos tercios de los presentes voten a favor de los pedidos de juicio político. Si el quórum es del mínimo de 41 diputados, 27 votos a favor bastarán para aprobarlos y enviarlos a la Cámara Alta.

Si la asistencia hoy es más alta, la oposición y la disidencia colorada podrán aprobar por sí solas los pedidos solo si la mayoría de dos tercios no supera 35 diputados. Si el número de diputados presentes hoy supera ese umbral, será necesario que un número de diputados oficialistas vote a favor.

En caso de que asistan los 78 diputados que conforman actualmente la Cámara Alta – hay dos juramentos pendientes –, serán necesarios 51 votos a favor, explicó la diputada Vallejo.

“Va a ser una mañana bastante tensa”

Sobre la posibilidad de que diputados oficialistas se aparten del presidente Peña y apoyen el juicio político, la diputada Vallejo dijo que “muchos colegas me decían categóricamente que es insostenible que Santiago Peña continúe”.

Sin embargo, señaló que ayer hubo una reunión entre diputados oficialistas y el presidente Peña en la residencia presidencial, Mburuvicha Róga, cuyos detalles aún no se conocen en público.

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“No sabemos qué pasó entre la tarde, noche y madrugada”, indicó. “No sabemos qué puede pasar esta mañana, va a ser una mañana bastante tensa”.

De cualquier forma, dijo creer que el oficialismo tiene una decisión tomada, teniendo en cuenta que la oposición solo pidió que hoy sea tratado el pedido de juicio político al presidente Peña, pero el presidente de la Cámara Baja, el diputado oficialista Raúl Latorre, incluyó también en la sesión extraordinaria de hoy el tratamiento del pedido de juicio al vicepresidente Alliana.