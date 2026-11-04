Meteorología anuncia tormentas y posibles granizadas para nueve departamentos esta noche

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió una alerta meteorológica a las 22:20 en la anuncia el desarrollo e intensificación de un sistema de tormentas que afectará directamente a nueve departamentos durante la noche del miércoles y posiblemente la madrugada del jueves.

El reporte oficial señala que se prevén lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento de considerable intensidad y una alta probabilidad de caída puntual de granizos durante las próximas horas.

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De acuerdo con el informe, los núcleos de tormenta continúan activos y en plena fase de desarrollo sobre el centro, sureste y este de la región Oriental, así como en el sur, centro y este de la región Occidental.

Los departamentos en zona de riesgo

Según la actualización del aviso meteorológico, los departamentos bajo alerta directa son el oeste de Concepción, el este y norte de San Pedro, Cordillera, el centro de Caaguazú, el sur y norte de Alto Paraná, Canindeyú, el centro y norte de Presidente Hayes, el oeste de Alto Paraguay y el departamento de Boquerón.

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) no descarta que la alerta se extienda a otras zonas del país con el correr de las horas.