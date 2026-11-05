Dos astronautas concluyen una caminata tras instalar el último panel solar de la EEI

El paseo espacial comenzó alrededor de las 8:35 EST (13:35 GMT) y terminó a las 15:35 (20:35 GMT), según la NASA.

Los ocho paneles, que la agencia espacial estadounidense empezó a instalar en 2021, aumentan hasta un 30 % la energía disponible en la estación, cuya capacidad de generación pasa de 160 a unos 215 kilovatios.

Esa electricidad adicional permitirá mantener las operaciones críticas de la estación hasta el fin de su vida operativa, previsto para 2030, y su posterior desorbitación controlada.

Ambos astronautas repitieron en gran parte las tareas de su caminata del 29 de octubre, en la que colocaron el séptimo panel, pero esta vez en el lado opuesto de la estructura principal de la estación.

Menon, astronauta de la NASA, trabajó subido al brazo robótico 'Canadarm2' para llevar el panel hasta Kutryk, de la Agencia Espacial Canadiense, y entre los dos lo trasladaron al punto de instalación para terminar el montaje.

Desde el interior, los astronautas de la NASA Jessica Watkins y Luke Delaney ayudaron a sus compañeros a ponerse y quitarse los trajes y manejaron el brazo robótico.

Para Menon fue la quinta caminata espacial y para Kutryk, que llegó a la estación el 1 de octubre con la misión Crew-13, la segunda.

Esta caminata fue la número 286 en apoyo del ensamblaje, el mantenimiento y la mejora de la estación, y la número 101 del programa estadounidense en el laboratorio orbital, según el recuento de la NASA.

La NASA contabiliza 18 caminatas desde 2021 para preparar los equipos de los canales de energía e instalar los ocho paneles.