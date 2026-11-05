ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo 2da edición
ABC Cardinal AM de 19:00 a 19:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
25º
Ahora
ver más
25º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.130
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Ciencia
05 de noviembre de 2026 - 19:10

Dos astronautas concluyen una caminata tras instalar el último panel solar de la EEI

Imagen sin descripción

Miami (EE.UU.), 5 nov (EFE).- Los astronautas Anil Menon y Joshua Kutryk concluyeron este jueves una caminata de siete horas fuera de la Estación Espacial Internacional (EEI), en la que instalaron y desplegaron el octavo y último de sus nuevos paneles solares, con el que culminó la ampliación de su sistema eléctrico.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El paseo espacial comenzó alrededor de las 8:35 EST (13:35 GMT) y terminó a las 15:35 (20:35 GMT), según la NASA.

Los ocho paneles, que la agencia espacial estadounidense empezó a instalar en 2021, aumentan hasta un 30 % la energía disponible en la estación, cuya capacidad de generación pasa de 160 a unos 215 kilovatios.

Esa electricidad adicional permitirá mantener las operaciones críticas de la estación hasta el fin de su vida operativa, previsto para 2030, y su posterior desorbitación controlada.

Ambos astronautas repitieron en gran parte las tareas de su caminata del 29 de octubre, en la que colocaron el séptimo panel, pero esta vez en el lado opuesto de la estructura principal de la estación.

Menon, astronauta de la NASA, trabajó subido al brazo robótico 'Canadarm2' para llevar el panel hasta Kutryk, de la Agencia Espacial Canadiense, y entre los dos lo trasladaron al punto de instalación para terminar el montaje.

Desde el interior, los astronautas de la NASA Jessica Watkins y Luke Delaney ayudaron a sus compañeros a ponerse y quitarse los trajes y manejaron el brazo robótico.

Para Menon fue la quinta caminata espacial y para Kutryk, que llegó a la estación el 1 de octubre con la misión Crew-13, la segunda.

Esta caminata fue la número 286 en apoyo del ensamblaje, el mantenimiento y la mejora de la estación, y la número 101 del programa estadounidense en el laboratorio orbital, según el recuento de la NASA.

La NASA contabiliza 18 caminatas desde 2021 para preparar los equipos de los canales de energía e instalar los ocho paneles.

Lo
más leído
del día

01
Política
Renunció Santiago Peña: la caída del Presidente por el caso Ueno Bank
Ver más
02
Economía
¡Atención clientes de Ueno! Este es el mail oficial para el cobro del anticipo y el correo debe llegar hoy
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: no habrá correo; el BCP habilitará plataforma de registro y consulta para ahorristas afectados
Ver más
04
Política
Diputados aprueban juicio político contra Santiago Peña, pese a su renuncia
Ver más
05
Política
Reunión clave en la ANR: Cartes y Alliana planifican sucesión presidencial
Ver más

Te puede interesar