Diputados aprueban juicio político contra Santiago Peña, pese a su renuncia

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el libelo acusatorio para iniciar el juicio político en contra del presidente Santiago Peña, pese a su renuncia al caro. Los 78 legisladores presentes votaron a favor del proceso, por lo que ahora el Senado deberá decidir si continúa con la destitución o acepta la dimisión del mandatario.

La decisión se produjo menos de una hora después de que se conociera la renuncia de Peña, presentada formalmente ante el Congreso por el ministro del Interior, Enrique Riera, cerca de las 13:30.

Aunque durante la sesión ya se había mencionado la posibilidad de que el presidente dejara el cargo mediante la renuncia, los diputados igualmente resolvieron avanzar con el juicio político.

Con esta aprobación, la Cámara de Senadores tendrá la última palabra sobre el futuro político e institucional de Peña: deberá resolver si prosigue el procedimiento de destitución o si acepta su renuncia y rechaza el juicio político.

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Renuncia de Santiago Peña en medio de una crisis financiera

Peña decidió presentar su renuncia en medio de la crisis financiera desatada tras el inicio por parte del Banco Central del Paraguay (BCP) del procedimiento de resolución de Ueno Bank, situación que profundizó la tensión política en el país.

El ministro Enrique Riera reveló que el mandatario tomó la decisión luego de verificar que ya no contaba con respaldo político para mantenerse en el cargo.

La presentación formal de la renuncia se produjo después de que los legisladores colorados oficialistas y disidentes anunciaran que acompañarían el juicio político contra Peña, pero no así el proceso contra el vicepresidente Pedro Alliana.

La oposición había presentado ayer los libelos acusatorios contra ambos integrantes del Poder Ejecutivo. Sin embargo, previamente, en sesión ordinaria, la Cámara de Diputados rechazó el inicio del juicio político contra Alliana.

Horacio Cartes también respaldó el juicio político

El escenario político cambió durante esta mañana, cuando los legisladores colorados anunciaron su apoyo al proceso contra Peña. Incluso, el presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, manifestó su acompañamiento al juicio político.

El respaldo de los sectores oficialistas y disidentes terminó de configurar el escenario que permitió la aprobación unánime del libelo acusatorio en la Cámara Baja.

Pese a la renuncia presentada por el mandatario, los 78 diputados presentes votaron a favor de iniciar el procedimiento, dejando en manos del Senado la decisión definitiva sobre la continuidad del proceso.

La situación abre un nuevo capítulo de incertidumbre institucional, debido a que la Cámara Alta deberá determinar qué camino seguir ante dos decisiones que ahora están sobre la mesa: la renuncia presidencial y el juicio político aprobado por Diputados.

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¿Será destituido o se convertirá en senador vitalicio?

La decisión del Senado tendrá consecuencias directas sobre la situación política y judicial de Santiago Peña. Si es destituido mediante un juicio político, no accederá a la condición de senador vitalicio y, por tanto, no contará con los fueros correspondientes a esa figura.

En ese escenario, Peña podrá quedar expuesto a un eventual procesamiento penal, en el marco de la denuncia presentada en su contra, sin que sea necesario iniciar un procedimiento de desafuero por su condición de senador vitalicio.

Por el contrario, si el Senado acepta su renuncia y no continúa con el juicio político, Peña pasará a ocupar una banca como senador vitalicio, condición que le otorgaría fueros.

En ese caso, para que pueda ser sometido a un proceso penal, será necesario que el Congreso tramite previamente su desafuero. Así, la decisión de los senadores no solo definirá el desenlace de la crisis política, sino también el escenario jurídico que enfrentará el mandatario tras dejar la Presidencia.