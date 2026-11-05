Reunión clave en la ANR: Cartes y Alliana planifican sucesión presidencial

Una movida mañana se vive en la sede de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR) ante la inminente renuncia o el inicio del proceso de juicio político contra el presidente de la República, Santiago Peña, salpicado gravemente en la caída de Ueno Bank, entonces propiedad de exsocios comerciales del mandatario.

En “la casa de los colorados”, se reúnen el titular de la ANR y líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, con el vicepresidente Pedro Alliana. De acuerdo a fuentes partidarias, en el encuentro planifican la sucesión presidencial ante la renuncia o el inicio del proceso de juicio político contra el presidente Peña, seriamente cuestionado por sus lazos con el intervenido Ueno Bank.

Con la salida de Peña, conforme a la Constitución Nacional, Pedro Alliana debe asumir la Presidencia. Ante la vacancia en la Vicepresidencia, el Senado debe elegir a un parlamentario de su Cámara en el cargo.

En la Junta de Gobierno, la reunión de Cartes y Alliana marcó un reencuentro entre ambos, luego de más de un mes de distanciamiento ante el quiebre de Honor Colorado y desavenencias en torno a la definición de la dupla presidencial del oficialismo colorado.

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Cartes “detonó” a Peña

Cartes “detonó” hoy el ambiente político, al anunciar en un comunicado, que acompaña el juicio político a Peña.

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