Arranca la sesión: toda la Cámara de Diputados ya adelantó voto a favor del juicio político a Santiago Peña

Mediante un comunicado difundo por el diputado Rodrigo Gamarra (ANR, oficialista), la bancada A del Partido Colorado comunicó que acompañará el juicio político contra Santiago Peña con lo que hay votos de sobra para proceder con el juicio político, minutos antes del arranque de la sesión de la Cámara de Diputados para tratar el libelo acusatorio.

“La Bancada ANR ‘A’ de la Honorable Cámara de Diputados atendiendo los reclamos de la ciudadanía y en ejercicio de su responsabilidad y autonomía política, comunica su decisión de acompañar y votar a favor del juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, conforme a lo establecido en la Constitución Nacional”, señala el comunicado.

Este era el único bloque que falta pronunciarse, luego de que la segunda bancada oficialista B haya adelantado su apoyo en pleno al juicio político.

La Constitución establece que para proceder con el juicio político con la aprobación del libelo acusatorio en Cámara Baja se requiere de mayoría de dos tercios de los presentes, que en el caso de estar los 80 diputados, es de 53 votos, los cuales con este anuncio de la bancada A, hay de sobra.

La sesión contó de arranque con la presencia de 77 diputados presentes, por dos ausencias obligadas de los suplentes de los diputados Sebastián Remesowski (ANR) y Alejo Ríos (PLRA) que aún no juraron.

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Además de los 35 votos de la Bancada ANR “A” (sin Remesowski), se sumaron esta mañana 9 diputados de la bancada ANR “B” (todos ellos expeñistas).

Los que estuvieron de arranque y firmaron el libelo acusatorio fueron los 5 de la bancada colorada disidente (Añetete), 22 de la bancada liberal unificada (sin Alejo Ríos) y 8 opositores del tercer espacio.