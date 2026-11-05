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Política
05 de noviembre de 2026 - 13:17

Renunció Santiago Peña: la caída del Presidente por el caso Ueno Bank

Santiago Peña presentó su renuncia al cargo de Presidente del Paraguay este jueves, tras la caída de Ueno Bank y la presentación del libelo acusatorio para un juicio político, que de esta manera pretende evitar.

Por ABC Color
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El presidente de la República, Santiago Peña presentó esta tarde su renuncia al cargo. La decisión llega tres días después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) dispusiera la resolución de Ueno Bank y horas más tarde de que la oposición presentara el libelo acusatorio en su contra.

“Queridos compatriotas, hoy me dirijo a ustedes en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Con el corazón puesto en el Paraguay y con la convicción de que nuestra República siempre debe estar por encima de cualquier persona o circunstancia”, dice en el escueto video grabado en la casa presidencial Mburuvicha Róga.

“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas. Estoy convencido de que ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay”, añadió a continuación.

Peña no asumió la culpa de forma abierta ante la crisis con Ueno Bank, institución financiera con la que está vinculado. “También quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado. Nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí. Pero hoy mi prioridad es una sola: la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero”, dijo.

“Mi mayor deseo es que se garantice la devolución de esos recursos, que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpla su finalidad y que se protejan los fondos públicos. Confío profundamente en la fortaleza de nuestro pueblo y en la capacidad de nuestras instituciones para superar esta situación. Ningún cargo es más importante que la estabilidad de la República. Ninguna persona está por encima del Paraguay. Que Dios bendiga a cada familia paraguaya y que Dios bendiga al Paraguay”, finaliza.

Peña había asumido el 15 de agosto de 2023, con mandato hasta 2028. Fue accionista de Ueno Holding hasta 2025.

Lo que dice la renuncia de Santiago Peña enviada al Congreso

El libelo acusatorio contra Peña

Joven con raqueta de tenis y cartel que dice 'QUE SE VAYAN TODOS!' en protestas cerca del Congreso Nacional.
Manifestantes exigen la renuncia del presidente Santiago Peña en las inmediaciones del Congreso Nacional.

Ayer miércoles, un bloque de 35 diputados presentó en la Cámara Baja un proyecto de resolución para formular la acusación de juicio político contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, conforme al artículo 225 de la Constitución. El texto atribuye a Peña un conflicto de intereses originado en su vinculación accionaria con Ueno Holding.

Con el correr de las horas esta mañana fueron conociéndose los nombres de más diputados a favor de someter a Peña a juicio político.

Incluso su padrino político y mentor, el presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, anunció hoy que apoyaba el juicio político.

Movimiento en Mburuvicha Roga
Movimiento en Mburuvicha Roga

Una semana de crisis por caída de Ueno

El martes, el BCP anunció la resolución de Ueno Bank, al caer su índice de solvencia por debajo del 50 % del mínimo requerido. Las aplicaciones y tarjetas dejaron de funcionar para casi tres millones de clientes, según datos de la entidad de junio.

Horas después, el presidente del BCP, Carlos Carvallo, renunció a pedido de Peña. El mandatario sostuvo que la situación era “un caso particular”. La Fiscalía ordenó la detención de ocho directivos del banco, todos ya aprehendidos.

Lea más: Video: así defendía Santiago Peña a Ueno Bank antes de la resolución del BCP

El directivo de Ueno Bank, Miguel Vázquez (c), llegando a una audiencia este jueves, en el Palacio de Justicia, en Asunción.
El directivo de Ueno Bank, Miguel Vázquez (c), llegando a una audiencia este jueves, en el Palacio de Justicia, en Asunción.

Las defensas que quedaron atrás

En las semanas previas, Peña había desestimado las alertas sobre Ueno. Habló de una “creación de algún medio de comunicación”, calificó el sumario del BCP de “tema eminentemente técnico” y el 27 de octubre pidió “calma” y “prudencia”.

Los gremios de asegurados sostenían que los fondos públicos y previsionales depositados en la entidad superaban los US$ 860 millones.

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