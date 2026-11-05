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Economía
05 de noviembre de 2026 - 10:25

Ueno Bank: no habrá correo; el BCP habilitará plataforma de registro y consulta para ahorristas afectados

Manifestación en contra del Gobierno de Paraguay y la mala gestión de Ueno Bank.
Manifestación en contra del Gobierno de Paraguay y la mala gestión de Ueno Bank. Juan Pablo Pino

El Banco Central del Paraguay (BCP) comunicó que habilitará una plataforma para verificar la entidad bancaria asignada para la recepción del anticipo de los pagos del Fondo de Garantía de Depósitos a los ahorristas de Ueno Bank.

Por ABC Color
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Como parte del proceso de registro, la entidad matriz anunció que los afectados por el proceso de resolución de Ueno Bank podrán acceder a una plataforma desde esta tarde para verificar cuál es la entidad bancaria a la cual fueron asignados para recibir su dinero o parte de él.

Lea más: JP Morgan emite observaciones sobre bonos y recomendaciones a clientes ante crisis de Ueno Bank

“A través de esta herramienta, los ahorristas podrán acceder de manera inmediata a la información sobre la entidad que les fue asignada, sin necesidad de aguardar la recepción de un correo electrónico”, expresa la entidad matriz en el texto.

Comunicado oficial del Banco Central del Paraguay que detalla habilitación de plataforma con información para ahorristas.
El Banco Central del Paraguay anunció una plataforma para verificar entidades bancarias asignadas a ahorristas.

Este es el link para que los clientes de Ueno accedan al pago de anticipo

Los depositantes de Ueno Bank podrá acceder a la información sobre el pago de anticipo de fondos de garantía a través del siguiente enlace: https://www.bcp.gov.py/fgd-pagos

Miguel Vázquez Villasanti con chaqueta negra y barba, junto a un oficial de policía en uniforme táctico, en un ambiente de oficina.
Miguel Vázquez Villasanti

“Con esta modalidad, el BCP busca facilitar el acceso a la información y ofrecer a los ahorristas una alternativa práctica, accesible y segura”, finaliza el texto.

Lea más: Bloomberg habla de desplome de bonos de Ueno Bank

Respuesta del BCP a los funcionarios de Ueno

Esta mañana, exfuncionarios afectados de Ueno Bank se manifestaron frente a la sede de la institución reclamando soluciones e información sobre qué ocurrirá con sus idenminzaciones laborales luego de la resolución.

Comunicado oficial con encabezado del Banco Central y texto informativo relacionado con pagos laborales.
El Banco Central del Paraguay comunica a empleados de ueno bank S.A. sobre liquidaciones laborales a realizar en próximos días.

Horas después, el ente comunicó que el proceso de pago de liquidaciones iniciará en los próximos días.

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