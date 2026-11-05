Ueno Bank: no habrá correo; el BCP habilitará plataforma de registro y consulta para ahorristas afectados

Como parte del proceso de registro, la entidad matriz anunció que los afectados por el proceso de resolución de Ueno Bank podrán acceder a una plataforma desde esta tarde para verificar cuál es la entidad bancaria a la cual fueron asignados para recibir su dinero o parte de él.

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“A través de esta herramienta, los ahorristas podrán acceder de manera inmediata a la información sobre la entidad que les fue asignada, sin necesidad de aguardar la recepción de un correo electrónico”, expresa la entidad matriz en el texto.

Este es el link para que los clientes de Ueno accedan al pago de anticipo

Los depositantes de Ueno Bank podrá acceder a la información sobre el pago de anticipo de fondos de garantía a través del siguiente enlace: https://www.bcp.gov.py/fgd-pagos

“Con esta modalidad, el BCP busca facilitar el acceso a la información y ofrecer a los ahorristas una alternativa práctica, accesible y segura”, finaliza el texto.

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Respuesta del BCP a los funcionarios de Ueno

Esta mañana, exfuncionarios afectados de Ueno Bank se manifestaron frente a la sede de la institución reclamando soluciones e información sobre qué ocurrirá con sus idenminzaciones laborales luego de la resolución.

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Horas después, el ente comunicó que el proceso de pago de liquidaciones iniciará en los próximos días.