Las 'Siete magníficas' de la tecnología de EE.UU. pierden un billón de dólares en la bolsa

Las pérdidas las encabezó Tesla (-10,8 %), seguida por Nvidia (-9,3 %), Meta (-4 %), Microsoft (-3,6 %), Alphabet (-2,2 %), Amazon (-2,2 %) y Apple (-1,5 %).

El grupo de 'Big Tech' había subido con fuerza en la víspera, en la jornada posterior a las elecciones de medio mandato en EE.UU., marcada por la derrota republicana y la recuperación del control demócrata de la Cámara de Representantes y el Senado.

La sesión de hoy borró los 600.000 millones de valor de mercado ganados en esa subida poselectoral, que supuso un hito positivo, y llevó al grupo a anotar el hito negativo de su mayor pérdida conjunta en una sola jornada, de unos 1,13 billones.

El índice tecnológico Nasdaq cayó hoy un 5,52 %, arrastrado por las ventas de acciones del sector de la inteligencia artificial (IA), el selectivo S&P 500 perdió un notable 4,36 % y el Dow Jones recortó un 3,44 %.

Las acciones relacionadas con el sector de la IA, sobre todo las vinculadas a la parte de infraestructuras, chips y centros de datos, fueron las grandes perdedoras ante la expectativa de que este sector afronte regulaciones y dificultades para expandir sus centros de datos.

Tesla y SpaceX, las empresas del magnate Elon Musk, gran defensor de la aceleración en el desarrollo de la IA y patrocinador de la victoria electoral del presidente Donald Trump en 2024, borraron hoy en conjunto 420.000 millones de capitalización.