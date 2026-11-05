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Ciencia
05 de noviembre de 2026 - 13:20

Muere a los 44 años el reconocido científico uruguayo Gonzalo Moratorio

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Montevideo, 5 nov (EFE).- El reconocido científico uruguayo Gonzalo Moratorio, integrante del equipo que desarrolló un test de diagnóstico molecular de la covid-19 por la técnica RT-PCR durante la pandemia, falleció este jueves a los 44 años tras luchar contra un tumor cerebral.

Por EFE
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Virólogo egresado de la Facultad de Ciencias e investigador del Institut Pasteur, Moratorio fue reconocido en 2020 por la revista Nature como uno de los diez científicos más destacados del mundo. El uruguayo fue el único latinoamericano.

Asimismo, cofundó junto a la investigadora Pilar Moreno la compañía Guska, impulsada por el Institut Pasteur de Montevideo y que fue seleccionada como la única startup de Latinoamérica en integrar el TechBio de MassBio Drive.

Esta fue elegida "por su propuesta de desarrollar virus oncolíticos de ARN programados mediante biología sintética para atacar tipos de cáncer de alta agresividad, como glioblastoma y cáncer de páncreas".

"Gonzalo fue un investigador con una enorme entrega y compromiso con la ciencia, pero también con la convicción de que el conocimiento debía llegar a la sociedad para contribuir a mejorar la vida de las personas", indicó en una carta el Institut Pasteur de Montevideo.

Añadió que su trayectoria estuvo marcada por la innovación, la vocación científica y el compromiso con el país.

"Con profundo pesar despedimos a Gonzalo Moratorio. Uruguay le estará eternamente agradecido: en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia, su sensibilidad y su conocimiento nos permitió entender y enfrentar una pandemia desconocida para la humanidad. Un abrazo fuerte a su familia y a sus seres queridos", publicó en sus redes sociales el presidente uruguayo, Yamandú Orsi.

La vicepresidenta, Carolina Cosse, lamentó lo que considera una injusticia y aseguró que Moratorio dio "todo lo que tenía y más" para cuidar a la población.

"Apenas pudimos devolverte un poco de todo el amor que nos diste. Tu recuerdo queda en lo más alto de nuestro país. El Parlamento te rendirá el homenaje que merecés. Un apretado abrazo a todos tus seres queridos", señaló.

Por su parte, Luis Lacalle Pou, presidente uruguayo durante la pandemia de la covid-19, indicó: "En los momentos más difíciles y de incertidumbre, un grupo de hombres y mujeres le pusieron el hombro y su intelecto a nuestro país. Gonzalo Moratorio fue uno de ellos. Siempre optimista, sorteando con inteligencia y coraje los obstáculos. Así fue en todo momento. Gracias! QEPD".

En esa misma línea se expresaron diversas personalidades e instituciones, entre ellas el Club Nacional de Football, equipo del que era hincha.

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