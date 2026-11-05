Nvidia invierte 1.000 millones de dólares en la surcoreana Naver y será tercer accionista

Nvidia adquirirá hoy 6.558.435 nuevas acciones, equivalentes al 4,13 % del capital, según la documentación presentada por Naver ante el regulador financiero surcoreano a principios de semana.

La firma estadounidense de esta forma se posicionará como el tercer mayor accionista de Naver, detrás del Servicio Nacional de Pensiones surcoreano (9,49 %) y de la gestora estadounidense sociedad de inversión multinacional BlackRock (7,31 %), según la agencia local de noticias Yonhap.

La operación se produce después de que Naver cumpliera la condición impuesta por Nvidia de garantizar una financiación de al menos 9.000 millones de dólares para desarrollar infraestructura de IA, como adquisición de equipos y centros de datos, según informó la tecnológica surcoreana en un comunicado el mes pasado.

Naver, una de las principales tecnológicas surcoreanas y situada entre las 25 compañías de mayor capitalización en el principal índice bursátil local, el Kospi, opera el principal portal de internet y buscador del país, además de ofrecer servicios de comercio electrónico, pagos digitales, computación en la nube y modelos propios de IA.

En junio, Naver anunció una alianza con Nvidia para expandir su infraestructura de IA, comenzando por su centro de datos de Sejong, en el centro del país asiático.

Pese a la inversión de este viernes, las acciones de Naver bajaban alrededor del 2,5 %, tras dos horas de operaciones en el Kospi, que también perdía casi un 5 %.

La caída bursátil se produce en medio de los temores sobre mayores restricciones en el desarrollo de la IA y en la inversión en centros de datos, dos días después de la victoria del Partido Demócrata, favorable a la regulación del sector, en ambas cámaras del Congreso estadounidense.