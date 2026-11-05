Lugo, último presidente destituido por juicio político, reaparece

Lugo reapareció con un breve mensaje publicado en sus cuentas oficiales: “Junto a mis compañeros siguiendo con atención los acontecimientos en mi querido Paraguay”, expresó.

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La declaración estuvo acompañada de una fotografía tomada en su residencia particular, donde se lo observa junto a los exsenadores del Frente Guasu Jorge Querey, Hugo Richer, Sixto Pereira y Miguel Rodríguez.

El juicio político de 2012 y el caso Curuguaty que marcaron su salida

Lugo ejerció la presidencia de la República desde 2008 hasta 2012. Dejó el cargo al ser sometido a un juicio político tras la masacre de Curuguaty, un enfrentamiento armado que dejó un saldo de 11 campesinos y seis policías muertos durante un operativo de desalojo de tierras en dicha localidad, ubicada a unos 243 kilómetros al noreste de Asunción.

Horas antes de su destitución, Lugo dijo a al canal TeleSur de Venezuela que Horacio Cartes, jefe del movimiento Honor Colorado, estaba detrás del caso. Cartes días antes había dicho que apoyaban el enjuiciamiento.

La demanda pendiente en la CIDH y su actual estado de salud

Si bien la Corte Suprema de Justicia rechazó las acciones legales presentadas por el exmandatario en contra de su destitución en los años 2012 y 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió estudiar su demanda contra el Estado paraguayo en diciembre de 2021.

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Actualmente, el exgobernante continúa enfocado en su proceso de recuperación médica tras haber sufrido un accidente cerebrovascular en agosto de 2022.