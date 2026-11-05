ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
El Observador en ABC
ABC Cardinal AM de 20:00 a 20:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.130
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Política
05 de noviembre de 2026 - 21:00

Lugo, último presidente destituido por juicio político, reaparece

Fernando Lugo en su juicio político en 2012 y en el juicio político de Santiago Peña en 2026.
Fernando Lugo en su juicio político en 2012 y en el juicio político de Santiago Peña en 2026.

Fernando Lugo, expresidente de la República destituido mediante un juicio político en 2012, reapareció en sus redes sociales reunido con sus colaboradores más cercanos. Su reaparición se da en el marco de los acontecimientos políticos desencadenados por la renuncia y proceso de destitución de Santiago Peña. En ambos casos, Horacio Cartes estuvo involucrado.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Lugo reapareció con un breve mensaje publicado en sus cuentas oficiales: “Junto a mis compañeros siguiendo con atención los acontecimientos en mi querido Paraguay”, expresó.

Lea más: “Salgo por la puerta grande”, dijo el exjefe de Estado en su último discurso

La declaración estuvo acompañada de una fotografía tomada en su residencia particular, donde se lo observa junto a los exsenadores del Frente Guasu Jorge Querey, Hugo Richer, Sixto Pereira y Miguel Rodríguez.

Informe sobre el último discurso de Fernando Lugo al dejar el cargo.
Informe sobre el último discurso de Fernando Lugo al dejar el cargo.

El juicio político de 2012 y el caso Curuguaty que marcaron su salida

Lugo ejerció la presidencia de la República desde 2008 hasta 2012. Dejó el cargo al ser sometido a un juicio político tras la masacre de Curuguaty, un enfrentamiento armado que dejó un saldo de 11 campesinos y seis policías muertos durante un operativo de desalojo de tierras en dicha localidad, ubicada a unos 243 kilómetros al noreste de Asunción.

Horas antes de su destitución, Lugo dijo a al canal TeleSur de Venezuela que Horacio Cartes, jefe del movimiento Honor Colorado, estaba detrás del caso. Cartes días antes había dicho que apoyaban el enjuiciamiento.

La demanda pendiente en la CIDH y su actual estado de salud

Si bien la Corte Suprema de Justicia rechazó las acciones legales presentadas por el exmandatario en contra de su destitución en los años 2012 y 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió estudiar su demanda contra el Estado paraguayo en diciembre de 2021.

Actualmente, el exgobernante continúa enfocado en su proceso de recuperación médica tras haber sufrido un accidente cerebrovascular en agosto de 2022.

Lo
más leído
del día

01
Política
Renunció Santiago Peña: la caída del Presidente por el caso Ueno Bank
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: no habrá correo; el BCP habilitará plataforma de registro y consulta para ahorristas afectados
Ver más
03
Economía
¡Atención clientes de Ueno! Este es el mail oficial para el cobro del anticipo y el correo debe llegar hoy
Ver más
04
Política
Diputados aprueban juicio político contra Santiago Peña, pese a su renuncia
Ver más
05
Política
Reunión clave en la ANR: Cartes y Alliana planifican sucesión presidencial
Ver más

Te puede interesar