ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Doble B
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Doble B
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
21º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.130
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Política
05 de noviembre de 2026 - 21:52

Así reaccionan los países de la región ante el juicio político a Santiago Peña

Una de las últimas cumbres del Mercosur a la que asistió Santiago Peña. (EFTA, en inglés). EFE/Matias Martín Campaya
Una de las últimas cumbres del Mercosur a la que asistió Santiago Peña. (EFTA, en inglés). EFE/Matias Martín Campaya MATIAS MARTIN CAMPAYA

Varios presidentes y cancillerías de países de la región reaccionaron hoy ante el juicio político iniciado contra el presidente Santiago Peña por mal desempeño de funciones. La caída de Ueno Bank hundió al Gobierno. Te contamos algunas reacciones.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La diplomacia brasileña de Itamaraty monitorea la situación tras la renuncia de Santiago Peña y considera la inestabilidad como una cuestión interna paraguaya, la información proviene de la analista política Isabel Mega a CNN Brasil. Refiere que Itamaraty, conocido por su postura cautelosa respecto a los asuntos de otros países, “ha optado por no emitir ninguna declaración oficial hasta el momento”.

Por su parte, el Gobierno del Perú, a través de su Cancillería, “sigue con atención la situación política en la hermana República del Paraguay y hace votos para que el actual proceso político se desarrolle conforme a su ordenamiento constitucional, en un clima de paz social y legitimidad y con pleno respeto a la institucionalidad democrática”.

Por su parte, el presidente de Chile, José Antonio Kast, desde España, evitó tomar posición sobre el juicio político a Peña. Sostuvo que “cada país tiene sus situaciones”, agregando que no le corresponde determinar “cuál es el camino que cada nación toma” frente a este tipo de escenarios, reportó el medio Biobio.

En tanto, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, expresó su “respeto por la soberanía” de Paraguay y afirmó que en ese país debe prevalecer la “institucionalidad”, tras la renuncia del mandatario Santiago Peña en medio de la crisis desatada por la intervención del Ueno bank.

Lea más: Santiago Peña acepta el juicio político y anuncia que se presentará

Santiago Peña
Santiago Peña y su colega de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, en una visita del mandatario del vecino país, meses atrás.

En un mensaje en X, Paz sostuvo que “Bolivia reafirma su respeto por la soberanía” de Paraguay y de “sus instituciones democráticas, pero sobre todo el profundo afecto por su pueblo”.

“En momentos importantes para la vida de una nación, el respeto a la Constitución y la institucionalidad deben prevalecer ante todo”, afirmó el gobernante boliviano, quien se encuentra en España con motivo de la XXX Cumbre Iberoamericana.

Paz manifestó su “respaldo” al “pueblo hermano de Paraguay” y su “compromiso de seguir construyendo una región de paz, estabilidad y colaboración”, indicó EFE.

Lea más: BCP inicia pago a ahorristas de ueno bank: quiénes cobran primero y quiénes tendrán que esperar

Argentina negó presencia de Peña

Desde el gobierno argentino de Javier Milei -aliado de Peña- negaron a La Nación la presencia en territorio nacional del presidente de Paraguay. “No tenemos ningún registro de que esté en la Argentina”, refirieron fuentes oficiales de la Casa Rosada ante la consulta de este medio.

Expresidente Petro duró con Peña

El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, escribió en la red X: “Cae el primer presidente de la extrema derecha en América Latina: El señor Santiago Peña de Paraguay”, y agregó que .“convirtió su banco privado en depósito de ahorros de las jubilaciones y el presupuesto y quebró. Ha quebrado a Paraguay”

Petro añadió, sin aclarar, que el mismo programa económico que se incrementó en Argentina se implementó en Paraguay y “Ahora se incrementa en Colombia”.

Lea más: Tensiones en el Congreso: incidentes entre manifestantes y la Policía tras votación por la renuncia de Peña

Otro ex presidente que se manifestó fue Alberto Fernández, de Argentina, que compartió un video en el que un periodista durante una entrevista le consulta a Santiago Peña si compraría un auto usado del actual presidente argentino, Javier Milei.

“Peña: ¿Con qué plata le va a comprar el auto usado a Milei? ¿Con la que el banco ueno de sus socios le robó a la gente? Como buen “liberal” ahora pretende que el Estado paraguayo pague el robo de sus amigos”, escribió Fernández.

El expresidente de Colombia, Gustavo Petro. EFE/ Carlos Ortega.
El expresidente de Colombia, Gustavo Petro. EFE/ Carlos Ortega.

Asimismo, afirmó que era “lógico” que Peña confíe en Milei ya que “son cómplices del saqueo a nuestros pueblos” y resaltó que sin la protección del presidente estadounidense, Donald Trump, “todos vemos lo que son”.

Lo
más leído
del día

01
Política
Renunció Santiago Peña: la caída del Presidente por el caso Ueno Bank
Ver más
02
Economía
BCP inicia pago a ahorristas de Ueno Bank: quiénes cobran primero y quiénes tendrán que esperar
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: no habrá correo; el BCP habilitará plataforma de registro y consulta para ahorristas afectados
Ver más
04
Política
Diputados aprueban juicio político contra Santiago Peña, pese a su renuncia
Ver más
05
Política
Arranca la sesión: toda la Cámara de Diputados ya adelantó voto a favor del juicio político a Santiago Peña
Ver más

Te puede interesar