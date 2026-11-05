Así reaccionan los países de la región ante el juicio político a Santiago Peña

La diplomacia brasileña de Itamaraty monitorea la situación tras la renuncia de Santiago Peña y considera la inestabilidad como una cuestión interna paraguaya, la información proviene de la analista política Isabel Mega a CNN Brasil. Refiere que Itamaraty, conocido por su postura cautelosa respecto a los asuntos de otros países, “ha optado por no emitir ninguna declaración oficial hasta el momento”.

Por su parte, el Gobierno del Perú, a través de su Cancillería, “sigue con atención la situación política en la hermana República del Paraguay y hace votos para que el actual proceso político se desarrolle conforme a su ordenamiento constitucional, en un clima de paz social y legitimidad y con pleno respeto a la institucionalidad democrática”.

Por su parte, el presidente de Chile, José Antonio Kast, desde España, evitó tomar posición sobre el juicio político a Peña. Sostuvo que “cada país tiene sus situaciones”, agregando que no le corresponde determinar “cuál es el camino que cada nación toma” frente a este tipo de escenarios, reportó el medio Biobio.

En tanto, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, expresó su “respeto por la soberanía” de Paraguay y afirmó que en ese país debe prevalecer la “institucionalidad”, tras la renuncia del mandatario Santiago Peña en medio de la crisis desatada por la intervención del Ueno bank.

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En un mensaje en X, Paz sostuvo que “Bolivia reafirma su respeto por la soberanía” de Paraguay y de “sus instituciones democráticas, pero sobre todo el profundo afecto por su pueblo”.

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“En momentos importantes para la vida de una nación, el respeto a la Constitución y la institucionalidad deben prevalecer ante todo”, afirmó el gobernante boliviano, quien se encuentra en España con motivo de la XXX Cumbre Iberoamericana.

Paz manifestó su “respaldo” al “pueblo hermano de Paraguay” y su “compromiso de seguir construyendo una región de paz, estabilidad y colaboración”, indicó EFE.

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Argentina negó presencia de Peña

Desde el gobierno argentino de Javier Milei -aliado de Peña- negaron a La Nación la presencia en territorio nacional del presidente de Paraguay. “No tenemos ningún registro de que esté en la Argentina”, refirieron fuentes oficiales de la Casa Rosada ante la consulta de este medio.

Expresidente Petro duró con Peña

El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, escribió en la red X: “Cae el primer presidente de la extrema derecha en América Latina: El señor Santiago Peña de Paraguay”, y agregó que .“convirtió su banco privado en depósito de ahorros de las jubilaciones y el presupuesto y quebró. Ha quebrado a Paraguay”

Petro añadió, sin aclarar, que el mismo programa económico que se incrementó en Argentina se implementó en Paraguay y “Ahora se incrementa en Colombia”.

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Otro ex presidente que se manifestó fue Alberto Fernández, de Argentina, que compartió un video en el que un periodista durante una entrevista le consulta a Santiago Peña si compraría un auto usado del actual presidente argentino, Javier Milei.

“Peña: ¿Con qué plata le va a comprar el auto usado a Milei? ¿Con la que el banco ueno de sus socios le robó a la gente? Como buen “liberal” ahora pretende que el Estado paraguayo pague el robo de sus amigos”, escribió Fernández.

Asimismo, afirmó que era “lógico” que Peña confíe en Milei ya que “son cómplices del saqueo a nuestros pueblos” y resaltó que sin la protección del presidente estadounidense, Donald Trump, “todos vemos lo que son”.