Ueno Bank: llegan con grúas por los autos de lujo de Miguel Vázquez

Un nuevo allanamiento fiscal y policial se desarrolla esta noche en la vivienda del ex-CEO de Ueno Bank, Miguel Vázquez, en el barrio Mbocayaty de Asunción. Llegaron grúas para retirar los vehículos de alta gama que están en la propiedad.

La comitiva está encabezada por el fiscal Silvio Corbeta y cuenta con funcionarios de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), el organismo que administra los bienes secuestrados por la Justicia.

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Nueve vehículos, unos US$ 1,4 millones

Según el informe policial, el conjunto de vehículos de alta gama tendría un valor aproximado de US$ 1,4 millones. Entre los rodados identificados figuran, con sus valores estimados:

Porsche 911 GT3: entre US$ 211.000 y US$ 274.000.

Bentley Continental GT: entre US$ 300.000 y US$ 400.000.

Mercedes-Benz Brabus 500 G: negro, blindado, a nafta, de ocho cilindros. Unos US$ 550.000.

Mercedes-Benz Clase G (G-Wagon): entre US$ 200.000 y US$ 250.000.

Mercedes-Benz AMG GT 63: entre US$ 150.000 y US$ 200.000.

BMW M8 o de la serie M: entre US$ 95.000 y US$ 130.000.

Lexus LX: entre US$ 110.000 y US$ 140.000.

Toyota Tacoma y Toyota RAV4

Según reportes, ninguno de los nueve tenía chapa.

De la guarda a la incautación

Es el segundo allanamiento a la vivienda en pocos días. En el primero, esta semana, los investigadores se llevaron solo documentos. Los vehículos quedaron bajo guarda fiscal, a cargo de un encargado.