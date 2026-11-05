ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Doble B
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Doble B
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
21º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.130
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Policiales
05 de noviembre de 2026 - 22:02

Ueno Bank: llegan con grúas por los autos de lujo de Miguel Vázquez

La Fiscalía, la Policía y la Senabico allanan de nuevo la casa de Miguel Vázquez. Van por los autos de lujo valuados en unos US$ 1,4 millones.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Un nuevo allanamiento fiscal y policial se desarrolla esta noche en la vivienda del ex-CEO de Ueno Bank, Miguel Vázquez, en el barrio Mbocayaty de Asunción. Llegaron grúas para retirar los vehículos de alta gama que están en la propiedad.

La comitiva está encabezada por el fiscal Silvio Corbeta y cuenta con funcionarios de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), el organismo que administra los bienes secuestrados por la Justicia.

Hombre con uniforme policial inspecciona motor de vehiculo lujo, rodeado de autos de alta gama, en un garaje bien iluminado.
Agentes policiales inspeccionan vehículos de lujo en el garaje de Miguel Vázquez durante un allanamiento.

Lea más: Miguel Vázquez, el unicornio que no pudo ser: una mansión, vehículos de alta gama y un mundo de lujos

Nueve vehículos, unos US$ 1,4 millones

Dos hombres conversan en un ambiente iluminado con coches de lujo negros en primer plano, rodeados de plantas y luces cálidas.
El conjunto de vehículos de alta gama tendría un valor aproximado de US$ 1,4 millones.

Según el informe policial, el conjunto de vehículos de alta gama tendría un valor aproximado de US$ 1,4 millones. Entre los rodados identificados figuran, con sus valores estimados:

  • Porsche 911 GT3: entre US$ 211.000 y US$ 274.000.
  • Bentley Continental GT: entre US$ 300.000 y US$ 400.000.
  • Mercedes-Benz Brabus 500 G: negro, blindado, a nafta, de ocho cilindros. Unos US$ 550.000.
  • Mercedes-Benz Clase G (G-Wagon): entre US$ 200.000 y US$ 250.000.
  • Mercedes-Benz AMG GT 63: entre US$ 150.000 y US$ 200.000.
  • BMW M8 o de la serie M: entre US$ 95.000 y US$ 130.000.
  • Lexus LX: entre US$ 110.000 y US$ 140.000.
  • Toyota Tacoma y Toyota RAV4

Según reportes, ninguno de los nueve tenía chapa.

Dos camiones tow naranjas con la palabra 'AUXILIO' iluminan un callejón vacío en la noche.
Grúas llegaron hasta la propiedad del exCEO de Ueno, Miguel Vázquez, para llevarse los lujosos vehículos.

De la guarda a la incautación

Es el segundo allanamiento a la vivienda en pocos días. En el primero, esta semana, los investigadores se llevaron solo documentos. Los vehículos quedaron bajo guarda fiscal, a cargo de un encargado.

Lo
más leído
del día

01
Política
Renunció Santiago Peña: la caída del Presidente por el caso Ueno Bank
Ver más
02
Economía
BCP inicia pago a ahorristas de Ueno Bank: quiénes cobran primero y quiénes tendrán que esperar
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: no habrá correo; el BCP habilitará plataforma de registro y consulta para ahorristas afectados
Ver más
04
Política
Diputados aprueban juicio político contra Santiago Peña, pese a su renuncia
Ver más
05
Política
Arranca la sesión: toda la Cámara de Diputados ya adelantó voto a favor del juicio político a Santiago Peña
Ver más

Te puede interesar