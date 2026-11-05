ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Doble B
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Doble B
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
21º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.130
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Policiales
05 de noviembre de 2026 - 21:56

Video: Fiscalía intervino las oficinas de ITTI por la trama de Ueno Bank

Una comitiva fiscal-policial allanó el piso 11 del complejo corporativo Torres del Paseo, en Asunción, en busca de evidencias en el marco de la investigación contra Ueno Bank. Se incautaron equipos informáticos e información del sistema que vincula a la tecnológica con el banco.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En el marco de las investigaciones que sacudan al sector financiero, el Ministerio Público ejecutó este jueves un sorpresivo allanamiento en las instalaciones de la firma tecnológica ITTI S.A.E.C.A., ubicadas en el piso 11 del Paseo La Galería, sobre la avenida Aviadores del Chaco en Asunción. Esta empresa está fuertemente vinculada a Ueno Bank.

Lea más: Caso Ueno: aplican cerrojo a bienes y cuentas bancarias de directivos y empresas vinculadas

La comitiva de fiscales se apersonó en la sede corporativa en prosecución de la Causa N.° 89/2026, caratulada “Federico Miguel Vázquez y otros s/ lesión de confianza y otros”, abierta tras la resolución dictada por el Banco Central del Paraguay (BCP) contra la entidad bancaria digital Ueno Bank S.A.

Durante el registro de las oficinas, los agentes fiscales e investigadores del área de Delitos Económicos, Francisco Cabrera, Marlene González, Yeimy Adle y Ruth Benítez, resguardaron un importante volumen de material informático, incluyendo computadoras y ordenadores portátiles.

Armario cerrado con estantes llenos de laptops apiladas y cables enredados en un ambiente oscuro y cerrado.
Una comitiva fiscal-policial realizó un allanamiento en el piso 11 de Torres del Paseo en busca de evidencias vinculadas a Ueno Bank.

Durante el procedimiento, los intervinientes incautaron otros elementos que podrían ser relevantes para el avance de la investigación. Según informaron, se incautaron equipos CPU, discos duros, teléfonos celulares, carpetas y biblioratos.

Grupo de personas en un entorno formal; un hombre con gorra y camiseta paraguaya conversa con una mujer que sostiene papeles.
Una comitiva fiscal-policial allana el piso 11 de Torres del Paseo buscando evidencias relacionadas a Ueno Bank.

Allanamientos a otras empresas vinculadas a Ueno Bank

Según la Fiscalía, se procederá a allanamientos en simultáneo de un rosario de al menos 13 empresas vinculadas al engranaje, concentrando el golpe principal en los pisos corporativos del complejo Torres del Paseo, sobre la avenida Santa Teresa y Aviadores del Chaco, lugar desde donde operaba el núcleo duro de las firmas del denominado Grupo Vázquez.

Escritorio desordenado con carpetas y documentos de distintos colores, sin personas visibles, en un ambiente de oficina.
Una comitiva fiscal-policial realizó un allanamiento en Torres del Paseo, incautando material informático relacionado con Ueno Bank.

Entre los puntos intervenidos destacan Mowi S.A., Grupo Hendy S.A., Grupo M S.A., Tuiu S.A., Aime S.A. Corredores de Seguros, ITTI S.A.E.C.A., Red Digital de Procesamientos S.A. (REDPRO) y Red Digital S.A. (REDISA), todas funcionando agrupadas en el Piso 11 de la Torre 3.

Las diligencias incluyeron además las oficinas de Technoma S.A.E.C.A. en el Piso 10 del mismo bloque, el propio despacho matriz del Grupo Vázquez S.A.E. en el Piso 25 de la Torre 2, y la firma Ueno Casa de Bolsa S.A. situada en el Piso 1 de la Torre 1, además de la sede de Vinanza S.A. sobre la calle México y el edificio central de Ueno Bank S.A. en la avenida Santa Teresa casi Concejal Vargas.

Lo
más leído
del día

01
Política
Renunció Santiago Peña: la caída del Presidente por el caso Ueno Bank
Ver más
02
Economía
BCP inicia pago a ahorristas de Ueno Bank: quiénes cobran primero y quiénes tendrán que esperar
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: no habrá correo; el BCP habilitará plataforma de registro y consulta para ahorristas afectados
Ver más
04
Política
Diputados aprueban juicio político contra Santiago Peña, pese a su renuncia
Ver más
05
Política
Arranca la sesión: toda la Cámara de Diputados ya adelantó voto a favor del juicio político a Santiago Peña
Ver más

Te puede interesar