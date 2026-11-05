Video: Fiscalía intervino las oficinas de ITTI por la trama de Ueno Bank

En el marco de las investigaciones que sacudan al sector financiero, el Ministerio Público ejecutó este jueves un sorpresivo allanamiento en las instalaciones de la firma tecnológica ITTI S.A.E.C.A., ubicadas en el piso 11 del Paseo La Galería, sobre la avenida Aviadores del Chaco en Asunción. Esta empresa está fuertemente vinculada a Ueno Bank.

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La comitiva de fiscales se apersonó en la sede corporativa en prosecución de la Causa N.° 89/2026, caratulada “Federico Miguel Vázquez y otros s/ lesión de confianza y otros”, abierta tras la resolución dictada por el Banco Central del Paraguay (BCP) contra la entidad bancaria digital Ueno Bank S.A.

Durante el registro de las oficinas, los agentes fiscales e investigadores del área de Delitos Económicos, Francisco Cabrera, Marlene González, Yeimy Adle y Ruth Benítez, resguardaron un importante volumen de material informático, incluyendo computadoras y ordenadores portátiles.

Durante el procedimiento, los intervinientes incautaron otros elementos que podrían ser relevantes para el avance de la investigación. Según informaron, se incautaron equipos CPU, discos duros, teléfonos celulares, carpetas y biblioratos.

Allanamientos a otras empresas vinculadas a Ueno Bank

Según la Fiscalía, se procederá a allanamientos en simultáneo de un rosario de al menos 13 empresas vinculadas al engranaje, concentrando el golpe principal en los pisos corporativos del complejo Torres del Paseo, sobre la avenida Santa Teresa y Aviadores del Chaco, lugar desde donde operaba el núcleo duro de las firmas del denominado Grupo Vázquez.

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Entre los puntos intervenidos destacan Mowi S.A., Grupo Hendy S.A., Grupo M S.A., Tuiu S.A., Aime S.A. Corredores de Seguros, ITTI S.A.E.C.A., Red Digital de Procesamientos S.A. (REDPRO) y Red Digital S.A. (REDISA), todas funcionando agrupadas en el Piso 11 de la Torre 3.

Las diligencias incluyeron además las oficinas de Technoma S.A.E.C.A. en el Piso 10 del mismo bloque, el propio despacho matriz del Grupo Vázquez S.A.E. en el Piso 25 de la Torre 2, y la firma Ueno Casa de Bolsa S.A. situada en el Piso 1 de la Torre 1, además de la sede de Vinanza S.A. sobre la calle México y el edificio central de Ueno Bank S.A. en la avenida Santa Teresa casi Concejal Vargas.