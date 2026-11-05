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Política
05 de noviembre de 2026 - 22:43

Enrique Riera renuncia al Ministerio del Interior y vuelve al Senado

El Poder Ejecutivo aceptó la renuncia del ministro del Interior, Enrique Riera, mediante el Decreto 7199
El Poder Ejecutivo aceptó la renuncia del ministro del Interior, Enrique Riera, mediante el Decreto 7199Juan Pablo Pino

El Poder Ejecutivo aceptó la renuncia del ministro del Interior, Enrique Riera, mediante el Decreto 7199, y nombró interinamente a Carlos Benítez. Tras esta movida política, el extitular de la cartera del Interior recupera su banca en la Cámara Alta y aparentemente estaría para la votación clave del juicio político contra el presidente Santiago Peña.

Por ABC Color
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En medio de la tormenta política que sacude a la República tras la resolución de Ueno Bank y el inminente juicio político del presidente Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, presentó su renuncia al cargo.

A través del Decreto N.º 7199, el Poder Ejecutivo, todavía a cargo de Santiago Peña, aceptó la renuncia presentada por Enrique Riera Escudero como ministro del Interior, expresándole los agradecimientos por los servicios prestados.

Lea más: Riera entrega renuncia de Peña al Congreso: “Está dolido y triste, pero tranquilo”

En el mismo documento oficial, se dispuso la designación de Carlos Humberto Benítez González como ministro interino, quien asumirá la conducción de la seguridad pública sin abandonar sus funciones operativas al frente del Viceministerio de Seguridad Interna.

Horas antes de confirmarse su salida, el propio extitular del Interior se encargó de llevar personalmente hasta el Congreso Nacional la nota de renuncia de Santiago Peña, un trámite que terminó frustrado por la falta de quorum en la sesión del Congreso y que abrió paso a la vía irreversible del juicio político.

Lea más: Renunció Santiago Peña: la caída del Presidente por el caso Ueno Bank

Ante este escenario, la movida del exministro del Interior responde a una estrategia legislativa de dejar el Poder Ejecutivo para retornar de inmediato a su curul en la Cámara de Senadores, donde se integrará para el juzgamiento del mandatario.

Reordenamiento en la Cámara Alta y el desplazamiento de Retamozo

Enrique Riera, al reasumir su banca como senador titular de la ANR, cesa de forma automática el periodo de su suplente en ejercicio, Ramón Catalino Retamozo Delgado, quien ocupaba el escaño desde que Riera juró al frente del Ministerio del Interior al inicio del periodo gubernamental.

Lea más: Senadores exigen que prosiga el juicio político contra Peña tras rechazo de su renuncia

La presencia de Riera en el recinto parlamentario resulta clave de cara al armado de los bloques y al desarrollo del juicio político impulsado desde la Cámara de Diputados.

Se espera que el presidente Santiago Peña se presenta mañana a la Cámara de Senadores para que presente su defensa y luego someterse al juicio político.

Documento oficial del Ministerio del Interior, indicando la renuncia de Enrique Riera y el nombramiento interino de Carlos Benítez.
Enrique Riera renuncia a su cargo como ministro del Interior en el decreto firmado en Asunción, Paraguay.

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