Enrique Riera renuncia al Ministerio del Interior y vuelve al Senado

En medio de la tormenta política que sacude a la República tras la resolución de Ueno Bank y el inminente juicio político del presidente Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, presentó su renuncia al cargo.

A través del Decreto N.º 7199, el Poder Ejecutivo, todavía a cargo de Santiago Peña, aceptó la renuncia presentada por Enrique Riera Escudero como ministro del Interior, expresándole los agradecimientos por los servicios prestados.

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En el mismo documento oficial, se dispuso la designación de Carlos Humberto Benítez González como ministro interino, quien asumirá la conducción de la seguridad pública sin abandonar sus funciones operativas al frente del Viceministerio de Seguridad Interna.

Horas antes de confirmarse su salida, el propio extitular del Interior se encargó de llevar personalmente hasta el Congreso Nacional la nota de renuncia de Santiago Peña, un trámite que terminó frustrado por la falta de quorum en la sesión del Congreso y que abrió paso a la vía irreversible del juicio político.

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Ante este escenario, la movida del exministro del Interior responde a una estrategia legislativa de dejar el Poder Ejecutivo para retornar de inmediato a su curul en la Cámara de Senadores, donde se integrará para el juzgamiento del mandatario.

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Reordenamiento en la Cámara Alta y el desplazamiento de Retamozo

Enrique Riera, al reasumir su banca como senador titular de la ANR, cesa de forma automática el periodo de su suplente en ejercicio, Ramón Catalino Retamozo Delgado, quien ocupaba el escaño desde que Riera juró al frente del Ministerio del Interior al inicio del periodo gubernamental.

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La presencia de Riera en el recinto parlamentario resulta clave de cara al armado de los bloques y al desarrollo del juicio político impulsado desde la Cámara de Diputados.

Se espera que el presidente Santiago Peña se presenta mañana a la Cámara de Senadores para que presente su defensa y luego someterse al juicio político.