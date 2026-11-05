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Ciencia
05 de noviembre de 2026 - 12:10

OpenAI cede ante el rechazo electoral y fija pacto comunitario para sus centros de datos

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Nueva York, 5 nov (EFE).- La tecnológica OpenAI presentó este jueves un nuevo marco regulatorio y una serie de compromisos comunitarios para el desarrollo de sus centros de datos, tras el contundente rechazo de los votantes estadounidenses a la expansión desmedida de estas infraestructuras en las elecciones de mitad de mandato.

Por EFE
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El documento, titulado 'Pacto Nacional con la Comunidad' y acompañado de una propuesta legislativa dirigida a los reguladores, busca responder al descontento ciudadano por el impacto ambiental, el consumo hídrico y el alza en las tarifas energéticas.

"El pacto establece qué pueden esperar las comunidades de OpenAI en los futuros centros que poseamos y operemos. Por su parte, el marco de políticas propone directrices para garantizar que el desarrollo de estos centros ofrezca a las comunidades una voz significativa, proteja a las familias de nuevos costes y permita que los beneficios económicos de la IA se distribuyan de forma generalizada", indicó la compañía creadora de ChatGPT en su comunicado.

El martes, los estadounidenses expresaron un contundente rechazo a los centros de datos en las urnas. De 41 iniciativas locales sometidas a votación en 10 estados, los electores respaldaron restricciones o rechazaron medidas a favor del desarrollo en todos los casos, salvo en uno, según un análisis de Ballotpedia y datos adicionales recopilados por la CNBC el miércoles.

Bajo estas nuevas directrices, la creadora de ChatGPT se comprometió a asumir el costo íntegro de la electricidad y de la infraestructura de red requerida para abastecer a los centros que posea y opere, protegiendo así a las familias de sobrecostos en sus facturas.

Asimismo, la empresa aceptará reducciones voluntarias de suministro eléctrico en momentos de alta demanda.

La compañía prometió, además, consultar a las comunidades antes de iniciar las obras, publicar datos periódicos sobre consumo de agua y energía, realizar estudios independientes de ruido y limitar el uso de acuerdos de confidencialidad (NDA) con funcionarios locales. Estos pactos secretos habían generado fuerte malestar social al ocultar los detalles de los proyectos.

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