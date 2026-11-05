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Ciencia
05 de noviembre de 2026 - 21:50

Uruguay despide al científico Gonzalo Moratorio y decreta duelo nacional

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Montevideo, 5 nov (EFE).- Uruguay despidió este jueves al reconocido científico Gonzalo Moratorio, quien falleció a los 44 años tras luchar contra un tumor cerebral.

Por EFE
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Asimismo, el Poder Ejecutivo decretó dos días de duelo nacional. En este período, la bandera nacional permanecerá a media asta en todos los edificios públicos, cuarteles, fortalezas, bases aéreas y buques de guerra.

Asimismo, cofundó junto a la investigadora Pilar Moreno la compañía Guska, impulsada por el Institut Pasteur de Montevideo y que fue seleccionada como la única startup de Latinoamérica en integrar el TechBio de MassBio Drive.

Tras su fallecimiento, el Parlamento uruguayo dispuso que el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo fuera utilizado para el velatorio. En ese mismo edificio, Moratorio había sido homenajeado en mayo con el reconocimiento a los 'Héroes Contemporáneos del Bicentenario'.

Al velatorio asistieron tanto autoridades del actual Gobierno como del anterior, incluido el expresidente Luis Lacalle Pou (2020-2025), que más temprano recordó al virólogo como alguien que fue "siempre optimista, sorteando con inteligencia y coraje los obstáculos".

"Fue un colaborador permanente, generoso, amplio, inclusive en las discusiones técnicas más difíciles, manteniendo objetividad, afabilidad, buena onda. Se va como un héroe", reconoció por su parte el bioquímico Rafael Radi, que coordinó el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) que ayudó al Ejecutivo en la gestión de la pandemia.

"No puedo estar más agradecida de haber compartido con él el tiempo de vida que nos permitió estar juntos, si bien no fue tanto fue un tiempo muy intenso. Haber sido su compañera, haber compartido sus sueños, sus locuras, haber formado una familia con él es uno de los regalos más grandes que me dio la vida", dijo su esposa Natalia Ibáñez al finalizar el velatorio.

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