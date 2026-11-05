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Economía
05 de noviembre de 2026 - 20:57

BCP inicia pago a ahorristas de ueno bank: quiénes cobran primero y quiénes tendrán que esperar

BCP anunció el inicio de pagos de garantía a los depositantes de Ueno Bank.
BCP anunció el inicio de pagos de garantía a los depositantes de Ueno Bank.Ministerio del Interior de Paraguay

El BCP anunció el inicio del pago de garantía de ueno bank. Cobran primero quienes tengan hasta G. 10 millones, sin deudas y con cuenta en otro banco.

Por Fernando Ramírez
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El Banco Central del Paraguay (BCP) anunció el inicio del pago de la garantía a los depositantes de Ueno Bank. En la primera etapa cobrarán solo quienes cumplan, a la vez, tres condiciones.

El comunicado no fija una fecha de pago ni un calendario para los demás ahorristas.

Comunicado del Banco Central del Paraguay sobre pagos a depositantes, con texto institucional visible en un fondo blanco.
El Banco Central del Paraguay comenzó el proceso de pago de garantías a los depositantes de UENO Bank S.A.

Lea más: Ueno Bank: cómo cobrar la garantía, cuánto podés recibir y qué bancos están habilitados

Quiénes cobran primero

Para estar en el primer grupo, el depositante debe cumplir con todas las condiciones:

  • tener depósitos de hasta G. 10.000.000;
  • no tener deudas con la entidad;
  • contar con una cuenta habilitada en otro banco o financiera del país.

Si el total de los depósitos no supera los G. 10 millones, el BCP aclara que el titular recibirá la totalidad de sus ahorros.

Lea más: Ueno Bank: no habrá correo; el BCP habilitará plataforma de registro y consulta para ahorristas afectados

Los demás ahorristas de Ueno, a la espera

Los depositantes que no cumplan esas condiciones deberán esperar. El BCP informará sobre los próximos grupos “de acuerdo con el avance del proceso” y dentro del plazo legal. No precisó fechas.

Lea más: Atención clientes de Ueno: BCP ya pagará garantías a primer grupo con depósitos hasta G 10 millones

Dónde consultar información sobre pagos de fondos de garantía

La entidad indicó que la información se publicará de forma gradual a medida que se paguen los distintos grupos, y solo por canales oficiales. Habilitó tres enlaces:

  • www.bcp.gov.py/consultas-fgd
  • www.bcp.gov.py/consultas2-fgd
  • https://www.bcp.gov.py/fgd-pagos

Las consultas sobre los montos asignados se podrán hacer una vez finalizado el período de pagos. Los canales se informarán entonces.

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