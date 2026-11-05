BCP inicia pago a ahorristas de ueno bank: quiénes cobran primero y quiénes tendrán que esperar

El Banco Central del Paraguay (BCP) anunció el inicio del pago de la garantía a los depositantes de Ueno Bank. En la primera etapa cobrarán solo quienes cumplan, a la vez, tres condiciones.

El comunicado no fija una fecha de pago ni un calendario para los demás ahorristas.

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Quiénes cobran primero

Para estar en el primer grupo, el depositante debe cumplir con todas las condiciones:

tener depósitos de hasta G. 10.000.000 ;

no tener deudas con la entidad ;

contar con una cuenta habilitada en otro banco o financiera del país.

Si el total de los depósitos no supera los G. 10 millones, el BCP aclara que el titular recibirá la totalidad de sus ahorros.

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Los demás ahorristas de Ueno, a la espera

Los depositantes que no cumplan esas condiciones deberán esperar. El BCP informará sobre los próximos grupos “de acuerdo con el avance del proceso” y dentro del plazo legal. No precisó fechas.

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Dónde consultar información sobre pagos de fondos de garantía

La entidad indicó que la información se publicará de forma gradual a medida que se paguen los distintos grupos, y solo por canales oficiales. Habilitó tres enlaces:

www.bcp.gov.py/consultas-fgd

www.bcp.gov.py/consultas2-fgd

https://www.bcp.gov.py/fgd-pagos

Las consultas sobre los montos asignados se podrán hacer una vez finalizado el período de pagos. Los canales se informarán entonces.