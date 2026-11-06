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Ciencia
06 de noviembre de 2026 - 08:40

Bruselas acusa a TikTok de crear "madrigueras" dañinas para los usuarios con su algoritmo

Imagen sin descripción

Bruselas, 6 nov (EFE).- La Comisión Europea (CE) concluyó este viernes, de forma preliminar, que TikTok incumple la Ley de Servicios Digitales (DSA) porque el algoritmo de su 'feed' "Para ti" (reglas internas que determinan el orden de lo que aparece en la pantalla) encierra a los usuarios en "madrigueras" ('rabbit holes') de contenido dañino para su salud mental, y le exige rediseñarlo.

Por EFE
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"Cada vez que un usuario se desplaza o da un 'me gusta' a un vídeo, el algoritmo le sirve más de lo mismo y lo lleva por madrigueras de las que no puede salir fácilmente", afirmó la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión, Henna Virkkunen.

"En esta fase de la investigación, la Comisión considera que TikTok debe cambiar el diseño" de "Para ti", con más peso de las preferencias explícitas de los usuarios, sin el tiempo de visionado como indicador, con controles más accesibles y con pruebas periódicas del algoritmo, informó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Las conclusiones se suman a las ya adoptadas en el procedimiento formal abierto contra la red social en febrero de 2024 centrado en el acceso a datos para investigadores, el diseño adictivo y la protección de menores.

Si confirma su postura tras oír a la plataforma, la Comisión podrá imponer multas de hasta el 6 % de la facturación anual mundial de la compañía.

 Según la Comisión, TikTok personaliza sus recomendaciones según las interacciones de los usuarios, por lo que, si alguien consume reiteradamente contenido sobre pérdida de peso o imagen corporal, "el sistema interpreta estas interacciones como señales positivas de interés y recomienda más de lo mismo".

Esto puede tener graves consecuencias para el bienestar, como "tristeza o ansiedad", "insatisfacción corporal", "menor autoestima" o el "empeoramiento de trastornos alimentarios y afecciones mentales ya existentes", según Bruselas.

La Comisión también considera ineficaces las medidas que la plataforma aplica actualmente, como las destinadas a diversificar el contenido, que "no reducen lo suficiente la frecuencia" con que se recomiendan vídeos similares.

Además, los controles disponibles no permiten a los usuarios gestionar eficazmente lo que ven: el botón 'No me interesa' "puede no bastar para cambiar el 'feed'" y el algoritmo da prioridad al tiempo de visionado frente a la opción de ver menos contenido de ese tipo.

Las conclusiones de hoy "demuestran de nuevo que TikTok debe redoblar sus esfuerzos para proteger el bienestar de los usuarios", incluidos los menores, añadió Virkkunen.

Las conclusiones son preliminares y no prejuzgan el resultado final de la investigación.

TikTok podrá ejercer ahora su derecho de defensa, examinar el expediente y responder por escrito, en consulta con la Junta Europea de Servicios Digitales.

Según el Ejecutivo comunitario, la investigación se apoya en documentos y datos internos de la plataforma, estudios científicos y entrevistas con expertos, con la colaboración del regulador de Irlanda, sede de la compañía china en la UE.

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