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Política
06 de noviembre de 2026 - 07:28

Juicio político: Peña solicita al Congreso una prórroga de 72 horas para ejercer su defensa

El presidente renunciante Santiago Peña solicitó una prórroga de 72 horas para preparar y ejercer su defensa en el marco del juicio político en su contra. Sostuvo que un plazo inferior a 12 horas resulta “insuficiente” para garantizar que el proceso cumpla con los estándares de un Estado de derecho.

Por ABC Color
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Mediante una nota dirigida al titular del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, el presidente en situación de renuncia Santiago Peña solicitó una prórroga de 72 horas para preparar y ejercer su defensa en el marco del juicio político impulsado en su contra.

En el documento, Peña hace referencia a la notificación Nº 4217, fechada el 5 de noviembre, mediante la cual se le comunicó que debía formular su defensa y ofrecer pruebas dentro del proceso.

”La misma se recibió a las 22:15, acompañada de un libelo acusatorio de 15 páginas y los anexos con unas 300 fojas", comienza la nota.

El mandatario renunciante cuestionó el escaso tiempo que tuvo entre la recepción de la notificación y la convocatoria para ejercer su defensa. Sostuvo que el plazo establecido no le permite preparar adecuadamente su respuesta a las acusaciones.

Lea más: Este viernes a las 10:00 Peña o su defensa acuden al Senado

Documento formal firmado por Santiago Peña, solicitando prórroga para su defensa legal, en un ambiente de oficina.
Santiago Peña presenta una solicitud formal para extender el plazo de su defensa en el juicio político

Peña cuestiona el plazo para preparar su defensa

En su argumentación, Peña señaló que, al tratarse de un procedimiento del que podría derivar una sanción, deben garantizarse las condiciones necesarias para el ejercicio del derecho a la defensa.

“Claramente al tratarse de un proceso del cual puede surgir una sanción, aplican las garantías del debido un proceso, ente ellos, contar con el tiempo suficiente para elegir un abogado de confianza y ejercer el derecho a la defensa. Sin dudas, resulta insuficiente un plazo inferior a 12 horas para que un proceso cumpla los estándares de un Estado de Derecho”, argumenta.

Sobre esa base, solicitó formalmente al titular del Congreso que se le otorgue una prórroga de 72 horas para ejercer su defensa y presentar las pruebas correspondientes.

El pedido se produce luego de que el Senado convocara al presidente renunciante para comparecer este viernes a las 10:00, en el marco del procedimiento de juicio político iniciado en su contra.

¿Cómo se inició el juicio político contra Santiago Peña?

La Cámara de Diputados aprobó ayer, por unanimidad, el inicio del proceso de juicio político contra Peña, luego de rechazar el pedido de juicio político contra el vicepresidente Pedro Alliana.

Posteriormente, se convocó a una sesión bicameral para tratar la renuncia de Peña a la Presidencia de la República. Sin embargo, la reunión no pudo concluir debido a que legisladores colorados dejaron sin quorum el encuentro.

Lea más: Renunció Santiago Peña: la caída del Presidente por el caso Ueno Bank

Tras ese episodio, la Cámara de Senadores prosiguió con el procedimiento de juicio político contra el mandatario renunciante. En ese contexto, aprobó la designación de los fiscales acusadores, quienes tendrán a su cargo sostener la acusación durante el proceso.

Además, el Senado convocó a Peña para las 10:00 de este viernes, a fin de que ejerza su defensa.

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