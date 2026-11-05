Ueno Bank: qué pasará con los depósitos, préstamos, tarjetas de crédito y clientes sin otra cuenta bancaria

Mientras el Banco Central del Paraguay (BCP) inició la devolución de depósitos a más de 722.000 ahorristas de ueno bank, otro grupo numeroso deberá esperar una nueva etapa del proceso. Se trata de unas 262.000 personas que no tienen cuentas en otras entidades financieras. Las autoridades explicaron qué ocurrirá con estos clientes y cómo se tratarán los préstamos y las tarjetas de crédito.

El BCP confirmó que aproximadamente 262.000 clientes de Ueno Bank no cuentan con una cuenta habilitada en otra entidad financiera. Esta situación requiere un procedimiento adicional para que puedan recuperar sus depósitos.

Pedro Acosta, presidente interino del BCP, José Maciel, director de la Unidad Administradora de Fondo de Garantía de Depósito del BCP, y Julio Cristaldo, gerente de análisis y regulación del BCP, explicaron que estas personas serán distribuidas entre los bancos que participan del proceso de devolución de ahorros. Cada entidad deberá habilitar las cuentas necesarias para recibir los fondos.

El operativo comprende aproximadamente 2.800.000 cuentas y se ejecutará por etapas, de acuerdo con la capacidad de procesamiento de las instituciones financieras. Las etapas de pago proseguirán hasta el próximo miércoles 11 de octubre.

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¿Por qué 262.000 clientes de Ueno Bank deberán esperar para cobrar?

El presidente del BCP, Pedro Acosta, explicó que la primera etapa beneficia a los ahorristas que ya tienen cuentas en otras entidades financieras, debido a que sus depósitos pueden transferirse de manera directa.

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En cambio, las personas que utilizaban exclusivamente Ueno Bank deberán esperar la asignación a otra institución, que tendrá a su cargo la apertura de una nueva cuenta.

Acosta señaló que la cantidad de operaciones representa una alta exigencia para los sistemas bancarios. Por ese motivo, el BCP decidió comenzar con los depósitos que requieren menos trámites.

Las autoridades precisaron que aproximadamente 262.000 personas se encuentran en esta situación. La institución prevé distribuir a estos clientes entre los bancos interesados en participar del mecanismo, de manera que puedan acceder a sus recursos.

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¿Qué pasará con los extranjeros que tenían cuentas en Ueno Bank?

Los clientes extranjeros también estarán incluidos en el procedimiento de devolución de depósitos, según confirmó el presidente del BCP ante una consulta de ABC Color. La pregunta surgió porque algunos usuarios extranjeros no lograron abrir cuentas en otras instituciones financieras, pese a que anteriormente utilizaban los servicios de Ueno Bank.

Acosta explicó que las personas paraguayas y extranjeras que no tengan cuentas en otros bancos serán incorporadas a una etapa posterior del proceso. Las entidades financieras recibirán la asignación de estos clientes para habilitarles las cuentas de forma automática.

De esta manera, la nacionalidad no será un motivo para excluir a los depositantes del mecanismo de garantía, resaltaron las autoridades.

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Clientes con préstamos: ¿cuándo podrán recuperar sus depósitos?

Los ahorristas que mantienen préstamos con la entidad también podrán acceder al mecanismo de devolución, aunque sus casos requieren una verificación adicional. El presidente del BCP explicó que las personas con deudas no fueron incluidas en la primera tanda porque es necesario comprobar si tienen cuotas vencidas.

En estos casos, el importe de las obligaciones vencidas se descontará antes de acreditar el dinero correspondiente. “Si tiene deuda vencida, nosotros ya la vamos a descontar antes de un pago”, aclaró Acosta.

El procedimiento busca evitar que se acrediten montos superiores a los que corresponden después de la revisión de las obligaciones pendientes. Los clientes con préstamos serán incorporados a los siguientes listados de pago, conforme avancen las verificaciones.

¿Qué pasará con las deudas de tarjetas de crédito de Ueno Bank?

Las tarjetas de crédito tendrán un tratamiento diferente al de los préstamos convencionales. Durante la conferencia, el presidente del BCP explicó que la cartera de tarjetas será objeto de una negociación posterior con otra entidad financiera.

Por ese motivo, estas obligaciones no serán incluidas en los listados de préstamos que se procesarán durante los primeros cinco días. “Todo lo que es la cartera de tarjeta de crédito lo tenemos previsto negociar en una segunda etapa con otra entidad”, señaló Acosta.

La eventual transferencia de esta cartera permitirá que otra institución financiera asuma la administración de las obligaciones pendientes.

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¿Los ahorristas con CDA también recibirán su dinero?

La devolución de depósitos también alcanza a las personas que tenían certificados de depósito de ahorro (CDA), según confirmó el presidente del BCP ante una consulta de ABC Color.

Acosta aclaró que la garantía comprende tanto las cuentas de ahorro a la vista como los depósitos a plazo. “La garantía incluye a todos, caja de ahorro a la vista, CDA a plazo”, respondió.

En la conferencia, José Maciel, director del Fondo de Garantía de Depósitos, explicó que una de las etapas comprenderá depósitos superiores a G. 10 millones y de hasta G. 121.760.000, monto equivalente a 40 salarios mínimos.

Respecto a los depósitos que superen los montos previstos para las primeras etapas, las autoridades señalaron que se analizarán otros mecanismos de pago o transferencia de activos y pasivos.

Depósitos en dólares: el BCP confirma devolución en guaraníes

Los ahorristas que tenían depósitos en dólares recibirán la devolución de la garantía en moneda nacional. Ante una consulta sobre la posibilidad de recuperar los fondos en la misma moneda en que fueron depositados, las autoridades del BCP explicaron que la legislación establece el pago en guaraníes.

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¿Cómo saber en qué banco estará el dinero?

El BCP habilitó un mecanismo de consulta a través de su página web para que los clientes puedan verificar a qué entidad financiera fueron asignados.

El presidente de la institución explicó que inicialmente se había previsto informar mediante correos electrónicos, pero el procedimiento fue modificado porque numerosos usuarios no recordaban las direcciones registradas.

El sistema permitirá consultar la información sobre el banco asignado y los depósitos correspondientes. Acosta reconoció que la elevada cantidad de consultas puede ocasionar demoras en el acceso a la plataforma.

Por su parte, Julio Cristaldo, responsable de la intervención de la entidad, pidió a los depositantes que presten atención a los comunicados oficiales del BCP y de los bancos participantes, especialmente a las recomendaciones de seguridad para evitar posibles engaños.

El proceso continuará con la incorporación de nuevos grupos de beneficiarios. Los clientes sin cuentas en otras entidades deberán esperar su asignación bancaria, mientras que aquellos con préstamos quedarán sujetos a la verificación previa de sus obligaciones.

Dónde consultar

La entidad indicó que la información se publicará de forma gradual a medida que se paguen los distintos grupos, y solo por canales oficiales. Habilitó tres enlaces: