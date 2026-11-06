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Ciencia
06 de noviembre de 2026 - 08:35

China aprueba una ley para regular el turismo y las expediciones en la Antártida

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Pekín, 6 nov (EFE).- China aprobó este viernes una ley para regular las expediciones científicas, el turismo y otras actividades de sus ciudadanos y organizaciones en la Antártida, que exigirá autorizaciones y evaluaciones de impacto ambiental y entrará en vigor el próximo 1 de enero.

Por EFE
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La norma fue adoptada por el Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo chino) y establece un sistema de permisos para las actividades de investigación, navegación y turismo en el continente, informó este viernes la agencia oficial Xinhua.

Los solicitantes deberán presentar ante las autoridades chinas un plan de actividades, una evaluación de impacto ambiental, un protocolo de emergencia, garantías económicas y certificados de seguro.

La legislación también establece obligaciones para proteger la fauna y la flora antárticas, gestionar los residuos y prevenir la contaminación marina, además de contemplar sanciones por incumplimiento.

El borrador de la ley presentado en junio contemplaba multas de entre 100.000 y 500.000 yuanes (entre 14.990 y 74.952 dólares) para quienes organizaran actividades turísticas sin permiso, con sanciones de hasta un millón de yuanes (unos 149.905 dólares) en los casos más graves.

La ley también contempla reforzar las capacidades de investigación y la protección de las instalaciones y otros intereses chinos en la región, donde Pekín mantiene una presencia científica creciente.

China comenzó sus expediciones antárticas en 1984 y cuenta con cinco estaciones de investigación en el continente, la última de ellas, Qinling, inaugurada en febrero de 2024 en el mar de Ross.

El país asiático se adhirió en 1983 al Tratado Antártico, firmado en 1959, que reserva el continente para fines pacíficos y científicos, y es parte de su Protocolo de Protección Ambiental, vigente desde 1998, que prohíbe la explotación de recursos minerales salvo con fines científicos.

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