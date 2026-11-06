Macron sitúa la protección de menores ante la IA en centro del Foro de París por la Paz

Bajo el lema 'De la soberanía a la cooperación', el foro reunirá a una treintena de jefes de Estado y de Gobierno, responsables de organizaciones internacionales y representantes de una veintena de países a nivel ministerial.

El programa contempla unos 80 actos sobre gobernanza internacional, clima, salud, energía, seguridad económica y cuestiones de defensa, así como una primera cumbre dedicada específicamente a la infancia, precisó el Elíseo.

Macron participará en una sesión plenaria de alto nivel de esta cumbre, cuyo objetivo será adoptar una declaración titulada 'Los niños primero', que reafirmará principios y prioridades en materia de desarrollo humano, salud, educación, nutrición y protección de la infancia.

El texto, añadieron, estará dirigido a Estados, organizaciones internacionales y empresas, y ha sido compartido también con organizaciones no gubernamentales.

El Elíseo explicó que el presidente quiere impulsar una respuesta internacional a los riesgos de la inteligencia artificial para los niños, basada en criterios científicos de evaluación y en estándares comunes. "No queremos una IA en manos de los niños que no haya sido evaluada ni probada", resumió una fuente de la Presidencia francesa.

En este contexto, varias empresas tecnológicas, entre ellas OpenAI y Anthropic, prevén suscribir una carta de compromiso voluntario para colaborar en la investigación sobre los efectos de la IA en los menores.

En particular, las compañías se comprometerán a contribuir técnica y financieramente al desarrollo de métodos de evaluación, facilitar el acceso a datos y apoyar a investigadores independientes, señalaron las fuentes.

La iniciativa pretende reunir a empresas, Estados, investigadores y organizaciones internacionales para medir mejor los posibles efectos de estas tecnologías sobre la salud mental, el desarrollo cognitivo y los comportamientos de los menores.

París quiere que los resultados contribuyan igualmente a los trabajos legislativos europeos y nacionales.

Esta iniciativa, según el Elíseo, da continuidad a la coalición internacional impulsada por Macron en Naciones Unidas en septiembre para proteger los derechos de los niños en la era de la inteligencia artificial.

Asuntos que el presidente francés tratará la víspera del Foro en el Elíseo, donde reunirá a representantes del sector tecnológico para abordar la protección de la infancia, la soberanía tecnológica, la seguridad y la defensa del espacio democrático en internet.

El programa del Foro de París por la Paz incluye asimismo la presentación al presidente de un informe del G7 sobre igualdad de género, centrado este año en los desafíos demográficos, y que se hará público el miércoles.

Por otra parte, el Elíseo aseguró que el Foro de París por la Paz, creado por Macron, continuará celebrándose el próximo año, independientemente de quién le suceda en la Presidencia francesa.

La institución, constituida como asociación y financiada por empresas, fundaciones y Estados, no depende directamente de la Presidencia de la República.

El encuentro pretende asimismo facilitar el diálogo internacional y favorecer la aparición de iniciativas de cooperación.

En este sentido, la situación en Oriente Medio será abordada en diferentes sesiones, aunque la Presidencia francesa no adelantó iniciativas diplomáticas concretas en este ámbito.