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Ciencia
06 de noviembre de 2026 - 14:20

Roban un cargamento de chips de Nvidia valorado en 11,4 millones de dólares en California

Imagen sin descripción

Los Ángeles (EE.UU.), 6 nov (EFE).- Las autoridades investigan el robo de un cargamento de chips informáticos de la tecnológica Nvidia valorado en 11,4 millones de dólares en un asalto en la ciudad de Oakland, en el norte del estado de California.

Por EFE
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La mercancía desapareció tras salir de la ciudad en un cargamento con destino al estado de Texas, en el sur del país, según informó este viernes Bay Area News Group.

"El Departamento de Policía de Oakland está investigando un hurto mayor ocurrido en el este de Oakland. La víctima denunció el delito al Departamento de Policía de Oakland el 13 de septiembre de 2026", indicaron en un comunicado al medio.

El vehículo que transportaba seis palés de chips de Nvidia partió de la zona el pasado 29 de agosto y perdieron el rastro en el condado de San Bernardino, en el sur de California.

Este robo se suma a una serie de delitos contra la empresa tecnológica, con sede en Santa Clara, corazón de Sillicon Valley, donde están todas las empresas de alta tecnología e innovación.

Un suceso similar ocurrió el año pasado con el robo de un cargamento de Nvidia valorado en 7,5 millones de dólares que todavía se encuentra en paradero desconocido.

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